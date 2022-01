RS tem o maior preço do Brasil para a primeira CNH

Com o reajuste de 10,42% das taxas de cobrança do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), a partir desta terça-feira (1°), os gaúchos terão um aumento de R$ 256,16 para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B - para a condução de carros de passeio. Custando R$ 2.714,52, o RS aparece com o processo mais caro para obter a primeira habilitação em todo o Brasil, segundo levantamento realizado pela equipe técnica do deputado Fábio Ostermann (Novo).

Para quem pretende se habilitar na categoria AB, carro e moto, o aumento será de R$ 407,07, totalizando R$ 4.314,06. De acordo com a equipe do parlamentar, além de pagar caro, o motorista é submetido a um longo período de espera para realização das aulas e dos exames práticos. Nesta segunda-feira (31), 142.434 candidatos estavam aptos a realizar as provas, sendo 36.798 para a prova teórica e 105.636 para a prova prática.

Em 2021, o deputado Giuseppe Riesgo (Novo), realizou uma série de audiências públicas com a autarquia e se reuniu com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para tratar sobre a longa espera para tirar a CNH. Como encaminhamento, em novembro, o secretário confirmou que seria promovido um mutirão para zerar as filas no prazo de duas semanas. Ação, que até o momento, não foi executada. “Além da espera ocasionada pelo Detran e da morosidade do governo estadual em resolver as filas, agora será cobrado mais caro para se ter ou renovar a CNH. A população gaúcha se encontra em uma situação de descaso tanto por parte do órgão quanto pelo governo do Estado”, afirma Riesgo.

Mesmo antes do aumento de 10,42%, no Rio Grande do Sul os valores já eram mais altos em comparação com outros estados. O preço para certificação de direção, que inclui o custo dos testes, as taxas para tirar habilitação e a exigência de aulas no simulador garantidas pela justiça ao sindicato dos CFCs, ficava próximo de R$ 2,5 mil na categoria B. Enquanto no Maranhão (MA) e em Pernambuco (PE) os custos na mesma categoria eram de R$ 2,4 mil e R$ 2,2 mil respectivamente.

Devido ao reajuste e também ao aumento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automóveis (IPVA) em mais de 20% neste ano, o deputado Ostermann alerta que “comparado ao cenário nacional, o quadro fica pior, pois a média sai em torno R$ 1,5 mil para a realização de todo o processo.” Na próxima quinta-feira, Ostermann irá se reunir com o diretor-geral do Detran, Enio Bacci, e com a diretora Administrativa e Financeira, Inajara Gonçalves da Rosa, para tratar sobre o custo da CNH.