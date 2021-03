Carlos Palacios será o primeiro reforço de Ramírez no Inter

O primeiro reforço da era Miguel Ángel Ramírez deve desembarcar nesta quinta-feira (18) em Porto Alegre. O chileno Carlos Palacios se despediu do Unión Española após a eliminação na Libertadores da América para o Independiente Del Valle na terça-feira (16). A tendência é de que o atacante de 20 anos desembarque, realize os exames médicos e seja apresentado.

Palacios é um pedido do técnico espanhol, que gosta das características do jogador, que também tem passagens pela seleção chilena. Além disso, o perfil do atleta é exatamente o que a nova direção busca: jovens promessas com potencial de venda. O negócio gira em torno de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões). Sua principal característica é a velocidade pelos lados do campo.

Após a polêmica invasão da área técnica na vitória sobre o Ypiranga no último domingo (14) Enquanto isso, o Inter está mais perto de ter o técnico Miguel Ángel Ramírez à beira do gramado. No final da terça-feira, o visto de trabalho do treinador foi aprovado e, agora, ele aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que habilitará o espanhol para trabalhar no País., Ramírez poderá acompanhar de perto o que vem treinando diariamente no CT Parque Gigante.

A estreia deve ser no domingo (21), às 20h, diante do Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. O time pode ser diferente do que venceu a equipe de Erechim por 4 a 2. Conforme o auxiliar técnico Martín Anselmi falou após a partida, Ramírez e a sua comissão estão dando chances a todos os jogadores de mostrarem serviço neste início de trabalho.

Com isso, alguns nomes que iniciaram no banco e entraram ao longo da partida, ou, até mesmo, quem nem atuou por problemas físicos ou técnicos, podem ser observados por Ramírez em Novo Hamburgo.

O Gauchão será um ótimo período de testes para o novo comandante conhecer o grupo, identificar as carências e sair em busca de peças pontuais no mercado para reforçar a equipe.