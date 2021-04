B3 inclui Locaweb na primeira prévia do Ibovespa para maio a agosto

A B3 incluiu Locaweb na primeira carteira teórica do Índice Bovespa válida para o período entre janeiro e abril de 2021. Não houve a exclusão de nenhum papel, e com isso, o Ibovespa passa a contar com 83 ações.

A empresa de tecnologia, que estreou na Bolsa em fevereiro do ano passado e desde então acumula valorização superior a 420%, entra com o peso de 0,46% de participação na primeira prévia do índice. A entrada do papel já era esperada pelo mercado. Em relatórios, tanto XP quanto Bank of America projetavam alta probabilidade de entrada levando em conta o histórico de volume, número de ações negociadas e número de negociações dos ativos.

O maior peso do índice se mantém como Vale, com participação de 12,332%, mas reduzindo ante os 13,038% atuais. Na sequência vem Itaú Unibanco (6,286%), Bradesco PN (5,378%), B3 (5,252%) e Petrobras PN (5,187%). Do lado contrário, Cia. Hering, EcoRodovias e JHSF são as menores participações do Ibovespa, as três com peso de 0,095%.

As outras duas prévias da carteira teórica válida para o período de maio a agosto serão divulgadas nos dias 16 e 29 de abril. A carteira definitiva começa a valer em 3 de maio.

Agência Estado