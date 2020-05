Decathlon fecha unidade na Nilo Peçanha e deve abrir loja no Shopping Iguatemi

A multinacional de artigos esportivos Decathlon está encerrando as atividades da loja localizada na Avenida Nilo Peçanha, 2061, no bairro Três Figueiras. Conforme apurou a reportagem do Jornal do Comércio na manhã desta sexta-feira (29), o cenário era de obras na parte interna na unidade, que parece estar sendo desmontada.