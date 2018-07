Petróleo sobe com problemas na exportação saudita, mas dólar forte limita ganho

O petróleo fechou a sessão desta quinta-feira em alta após a Arábia Saudita anunciar na quarta-feira à noite a suspensão temporária nas exportações pela via do Mar Vermelho. O fortalecimento do dólar, no entanto, reduziu os ganhos das commodities.

Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril do Brent para outubro, que passou a ser o contrato mais líquido para este tipo, subiu para US$ 75,12 (+0,95%). O contrato para setembro encerrou em US$ 74,54 (+0,82%).

Já na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do WTI para setembro teve avanço de 0,45%, a US$ 69,61, enquanto o de outubro subiu 0,61%, para US$ 68,43.

Maior exportador de petróleo do mundo, a Arábia Saudita interrompeu o envio do óleo pelo Estreito de Babelmândebe, na quarta-feira, após rebeldes houthis atacarem dois de seus navios-tanque. Uma coalizão liderara pelos sauditas no Iêmen tem enfrentado esses rebeldes desde 2015, enquanto os houthis teriam tido apoio do Irã.

"Dependendo de quanto tempo a interrupção durar, o fornecimento de petróleo das regiões do Mediterrâneo e do Atlântico pode aumentar, o que deve dar suporte ao preço do Brent", comentaram, em nota, analistas do Commerzbank.

No entanto, o fortalecimento do dólar impediu que os ganhos fossem maiores. Quando a moeda americana sobe, os contratos lastreados nela ficam menos atrativos para investidores de fora dos Estados Unidos.

A moeda americana ganhou força e passou a subir depois que o euro se enfraqueceu com a postura "dovish" (favorável a estímulos) do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi.