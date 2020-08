Aos centros das cidades

A pandemia do novo coronavírus deve produzir grandes mudanças nas cidades brasileiras. Entre elas, nos centros históricos, que voltarão a atrair novos moradores, em processo inverso ao verificado nos anos 1970, segundo o engenheiro Claudio Marinho, especializado em planejamento urbano. Com o conceito de teletrabalho se mostrando bem-sucedido, muitas empresas decidiram reduzir ou até mesmo fechar os escritórios, para conter custos, colocando seus funcionários para trabalhar de casa. Em sentido oposto, o mercado imobiliário já começa a planejar a transformação de prédios comerciais em residenciais, aproveitando-se da infraestrutura de transporte, saneamento e telecomunicações que as áreas centrais das cidades já possuem.

Socorro às máquinas

Vice-presidente da Abimaq-RS, Hernane Cauduro, propõe ao governo gaúcho medidas a favor dos fabricantes de máquinas e equipamentos, que deverão sofrer uma redução de 10% na receita em 2020 sobre 2019 devido à queda de exportações provocada pela pandemia nos principais países importadores. Elas incluem apoio creditício via Badesul, Banrisul e BRDE e eliminação de multas e ampliação de prazos de pagamento de tributos na pandemia.

Marco do saneamento

A Millenniun Tecnologia Ambiental está dobrando suas instalações em Porto Alegre. Fabricante do biorremediador Enzilimp, ela comemora os bons resultados, sobretudo no saneamento. E as perspectivas são promissoras com a chegada do novo Marco do Saneamento. A ampliação vem apoiar o desenvolvimento de novos produtos, além de dobrar a capacidade produção, e aumentar as vagas de trabalho.

Dia da rainha das uvas

Este sábado, 28 de agosto, é o dia dedicado à rainha das uvas, Cabernet Sauvignon, a mais plantada no mundo, com mais de 340 mil hectares. De origem francesa, a uva tem a casca grossa, o que contribui com taninos elevados e bastante pigmentação, já que a cor da uva está em sua casca. Ela se multiplicou nos vinhedos da Serra Gaúcha nos anos 1970 pelas mãos de multinacionais na região.

O álcool nas vendas da Boituva

A Industrial Boituva, fabricante de bebidas e álcool de Novo Hamburgo (RS), fechou o semestre registrando crescimento de 270% em faturamento e 179% em volume de vendas sobre igual período de 2019. A participação da linha de álcool neste faturamento passou de 16%, em 2019, para 38% em 2020. A empresa também criou variações de álcool em gel e líquido e entrou com força no mercado de Santa Catarina, resultando no crescimento de 35% da sua carteira de clientes. Entre outros produtos, a cachaça 7 Campos de Piracicaba também conquistou os catarinenses. Com 50 clientes ativos, o rótulo está em importantes redes de supermercados, como o Giassi, um dos maiores de lá.