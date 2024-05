Recuperado mais um trecho da RSC-287 em Santa Maria

Neste domingo (19), a concessionária Rota de Santa Maria está trabalhando na recuperação e liberação do km 226 da rodovia RSC-287, em Santa Maria. A cidade foi muito afetada pelas cheias que assolam o Rio Grande do Sul e contabiliza os prejuízos que vão muito além da infraestrutura. As chuvas e a inundação causaram perdas em cultivos. No município , 20 hectares de alface foram afetados, contabilizando perda de cem toneladas; no cultivo de repolho, foram 15 hectares atingidos, totalizando 262 toneladas perdidas; e nas lavouras de mandioca, foram 30 hectares afetados, que somam 525 toneladas perdidas. São mais de 40 olericultores com prejuízos, segundo dados da Emater/RS-Ascar.