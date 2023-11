Avenida Edgar Pires de Castro passa por obras para alargamento

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, esteve hoje na avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Hípica, local em que estão operando as obras para o alargamento do trecho. A obra municipal organizada pela Secretaria Municipal dos Serviços Urbanos (SMSurb) fará a adição de duas faixas em um trecho de 1,5 quilômetro, entre a Estrada Gedeon Leite e a rua Dr. Raphael Loro. De acordo com informações oficiais divulgadas pela Prefeitura de Porto Alegre, a previsão de conclusão é de 10 meses, dependendo das condições climáticas. O investimento soma cerca de R$ 3 milhões de reais. Os representantes presentes ressaltaram a importância da obra para a circulação da região central com a Zona Sul, modificação que estava sendo esperada pelos moradores há tempos. A reforma ainda está em fase inicial, de marcação do sistema de drenagem pluvial, mas em seguida será começada a obra de terraplanagem.