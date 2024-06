Áries: Saturno afeta seu regente Marte e indica conflitos no trabalho e nos negócios. Você reage mal diante de pressão e cobrança. Não finja que isso não existe e que você está isento.

Touro: Um dia de desafios em sua vida íntima. Seus desejos querem se impor, mas algo dentro de você mesmo resiste. Não se force a atos heroicos nem a covardias. Compreenda-se.

Gêmeos: Problemas com os amigos ou com sua consciência. As relações são difíceis e custosas. Não se permita ser subjugado e agredido, mas também não cause isso a outras pessoas.

Câncer: A má comunicação com as pessoas no trabalho dificulta trabalhar. Ao expressar o que sente ou pensa evite força e contundência demais, mas também não se omita.

Leão: Tensão nos assuntos profissionais e na conduta diante de seus princípios. É preciso agir conforme um critério próprio, sem se deixar levar pelos impulsos mais instintivos.

Virgem: As relações mais importantes, na vida pessoal e no trabalho, estão por encontrar um rumo que lhes seja mais satisfatório. Não teime com direções que não levam a nada.

Libra: Interesses conflitantes em seu interior e nos relacionamentos. Talvez queira coisas incompatíveis, tornando o dia caótico. Atenção, pois isso se projeta sobre as pessoas.

Escorpião: Sua sensibilidade irá se ressentir com as pessoas, parecendo que elas estão sempre contra você. Os amigos podem parecer ainda mais beligerantes do que os inimigos.

Sagitário: Os cuidados com a saúde e com seus sentimentos são fundamentais. Não se exija demais, mas também não afrouxe - este é um equilíbrio difícil, mas muito necessário.

Capricórnio: Um dia de controvérsias e polêmicas com os familiares e com seus amores. A situação pode ser contraditória, impondo uma direção quando tudo a sua volta aponta para outra.

Aquário: Respeite seus limites materiais e siga o bom senso. Os negócios e relações podem avançar, mas em meio a adversidades e situações que exigem posicionamento claro.

Peixes: Você talvez se sinta constrangido pelas pessoas próximas e a pessoa amada. Suas ideias precisam ser colocadas à prova, diante da vontade das outras pessoas.