Neto de Rubens Paiva recebe homenagem da Câmara de Porto Alegre

Em sessão solene no plenário da Câmara, Chico Paiva, neto de Rubens e Eunice Paiva, recebeu a Comenda Porto do Sol, uma das maiores honrarias do Legislativo porto-alegrense. A concessão do título foi proposta pelo vereador Roberto Robaina (PSOL) e é uma homenagem à família do deputado morto durante a ditadura militar, que foi retratada no longa "Ainda Estou Aqui", ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

No evento, estiveram presentes lideranças da esquerda gaúcha, como o ex-governador Olívio Dutra (PT), o ex-vereador Raul Carrion (PCdoB), o vereador Pedro Ruas (PSOL), a deputada estadual Luciana Genro (PSOLl) e a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL).

Em sua fala, o vereador Robaina reafirmou a importância do reconhecimento a essa família "que consagrou o cinema brasileiro". O parlamentar ainda destacou que essa foi uma homenagem à luta histórica e à luta atual contra o autoritarismo. Na tribuna, a deputada Fernanda Melchionna ressaltou que ninguém esperava ver o passado com outra roupagem, fazendo referência aos pedidos de volta do tempo ditatorial e da tortura. "A luta contra a anistia dos golpistas do 8 de janeiro é fundamental para a luta pela revogação da Lei da Anistia", pontuou ela. Em seu discurso, Dutra destacou a importância da memória e do combate constante da exploração e do preconceito. "(Que sejamos) um país que possa ter paz que não seja imposta de cima para baixo", declarou o ex-governador

Além dos políticos, o jornalista e escritor Flávio Tavares, que foi preso e torturado na ditadura militar, estava presente na mesa da solenidade. Em fala breve, o repórter contou episódios que viveu junto à Rubens Paiva, como o encontro dos dois em um dos congressos da União Nacional dos Estudantes (UNE) e a relação que mantiveram quando Paiva era deputado e Tavares trabalha como jornalista do Última Hora.

Agradecendo o título, Chico Paiva se disse orgulhoso por poder representar sua família. "Para a gente, o mais importante é a coletividade da coisa, que outras pessoas também possam se sentir representadas, que possam se sentir fortalecidas", pontuou Paiva. Paiva reiterou que a democracia é uma luta constante, que deve se perpetuar por gerações.