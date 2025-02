Áries: Momento delicado, em que pode se ver impedido de seguir na direção que pretendia. Pode ainda ter que cuidar da saúde e se proteger de algumas condições adversas.

Touro: Atenção para não se retrair do convívio social, só porque há forças que parecem atuar contra você. Seus sentimentos valem mais do que as pressões circunstanciais.

Gêmeos: Momento de auge na carreira profissional, com alguma situação se definindo. Mas isso tende a ocorrer dentro de limites apertados e exigentes. Saiba se disciplinar um pouco.

Câncer: Os ideais de vida não combinam em nada com a vida rotineira a que está submetido. Deste conflito, alguma definição precisa começar a ser desenhada, com calma.

Leão: O anseio por uma vida renovada é muito grande nestes dias. Mas, hoje, você terá que disciplinar seus sentimentos para seguirem uma direção firme. Não se perca por aí.

Virgem: As relações e parcerias precisariam ter uma base mais sólida, e talvez só agora você perceba isso. Mas é hora de você começar a trabalhar a partir da base que tem.

Libra: É preciso construir confiança no trabalho, apesar de tudo. Em especial, confiar na boa capacidade de comunicação que possa ter constituído nos últimos tempos.

Escorpião: Para estabelecer uma boa condição na vida amorosa, é preciso ter confiança em si próprio. Não basta ter os sentimentos e as pessoas certas. Você é parte fundamental.

Sagitário: A criação de um bom ambiente doméstico depende muito de suas resistências pessoais serem vencidas. Seja mais construtivo para assim facilitar as melhorias em seu lar.

Capricórnio: Não tema o desconhecido nem fuja dos pequenos embates do cotidiano. O tempo favorece comunicar-se com as pessoas e com o mundo. Procure os bons ambientes.

Aquário: É tempo de concluir as tratativas financeiras e os negócios. Se os grandes planos obrigam a economizar, não por isso se amedronte a ponto de deixar de prosperar.

Peixes: O momento indica a necessidade de se disciplinar para atingir as metas que deseja. Sem esse esforço, os melhores sonhos podem se perder. Concentre-se no que quer.