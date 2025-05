Dia do Hambúrguer: 10 hamburguerias para conhecer em Porto Alegre

O 28 de maio é marcado pelo Dia do Hambúrguer, um dos sanduíches mais populares do mundo. Preparado em diferentes versões, indo das carnes na brasa às versões veganas, o hambúrguer é a aposta de muitos empreendedores e empreendedoras na hora de abrir o próprio negócio. Conheça, a seguir, 10 hamburguerias de Porto Alegre para comemorar a data.

1. De Dois Irmãos para Porto Alegre

Armazém Smoke começou a operar em abril com foco nas carnes defumadas . A hamburgueria é natural de Dois Irmãos, onde ser como ponto de parada para vários turistas que visitam a região da Serra e do Vale do Sinos. O cardápio das duas unidades é o mesmo, com destaque para o Big Smoke, hambúrguer que leva 170 gramas de vazio defumado e desfiado, carro-chefe da operação. Novidade na Capital, ocomeçou a operar em abril com. A hamburgueria é natural de Dois Irmãos, onde ser como ponto de parada para vários turistas que visitam a região da Serra e do Vale do Sinos. O cardápio das duas unidades é o mesmo, com destaque para o Big Smoke, hambúrguer que leva 170 gramas de vazio defumado e desfiado, carro-chefe da operação.

• Armazém Smoke: na rua Miguel Tostes, nº 317, bairro Rio Branco.

• Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 18h às 23h.

O Armazém Smoke veio de Dois Irmãos para Porto Alegre Armazém Smoke/Instagram/Reprodução/JC

2. Hambúrguer no Mercado Público

Larguito é a primeira hamburgueria do Mercado Público da Capital. O foco negócio são os smash burguers , que são vendidos em combos com batata frita e refrigerante. Entre as opções, está o combo verdito, com hambúrguer duplo, queijo, alface, tomate, picles e molho, que sai por R$ 38,00, e o combo pretito, com triplo hambúrguer, queijo e molho por R$ 41,00. Situada em um dos lugares mais icônicos de Porto Alegre, aé a primeira hamburgueria do Mercado Público da Capital. O foco negócio são os, que são vendidos em combos com batata frita e refrigerante. Entre as opções, está o combo verdito, com hambúrguer duplo, queijo, alface, tomate, picles e molho, que sai por R$ 38,00, e o combo pretito, com triplo hambúrguer, queijo e molho por R$ 41,00.

• Larguito: Mercado Público de Porto Alegre

• Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

3. Delivery de smash

Lucho Burger se propõe a produzir lanches que seguem a técnica original. A partir de uma falta sentida pelos amigos Dieter Axt e Lúcio Rocha em encontrar um hambúrguer no estilo clássico em Porto Alegre, o negócio começou a operar em janeiro da Galeria 5ª Avenida Center, no bairro Moinhos de Vento. No cardápio, o Lucho oferece cinco opções de hambúrgueres , que incluem carne e queijo, clássico, salada, triplo e veggie, com valores que vão de R$ 24,00 a R$ 45,00. Com o slogan “smash de verdade”, ose propõe a produzir lanches que seguem a técnica original. A partir de uma falta sentida pelos amigos Dieter Axt e Lúcio Rocha em encontrar um hambúrguer no estilo clássico em Porto Alegre, o negócio começou a operar em janeiro da Galeria 5ª Avenida Center, no bairro Moinhos de Vento. No cardápio, o Lucho oferece, que incluem carne e queijo, clássico, salada, triplo e veggie, com valores que vão de R$ 24,00 a R$ 45,00.

• Lucho Burger: rua Mostardeiro, nº 120, no bairro Moinhos de Vento.

• Horário de funcionamento: Para o almoço, a hamburgueria funciona às quintas e sextas-feiras, das 11h45min às 14h30min. À noite, o horário de funcionamento varia: nas terças-feiras, das 19h às 23h; nas quartas-feiras, das 18h30 min às 23h; nas quintas e sextas-feiras, das 18h30min às 23h30min; e aos sábados, com fechamento às 23h59min. Aos domingos, o horário é das 18h30min às 23h.

O Lucho opera pelo sistema de delibery Lucho/Instagram/Reprodução/JC

4. Hamburgueria vegana

Todo Cambia opera no Centro Histórico da Capital e oferece hambúrgueres sem insumos de origem animal. O cardápio conta com seis opções de hambúrgueres, todos à base de soja defumada , mas com diferentes acompanhamentos. O preferido do público é o Agri, que, além do hambúrguer, acompanha salada coleslaw, cebola crispy, molho de mostarda com melado, maionese e alface, no valor de R$ 26,00. Neste ano, Porto Alegre ganhou mais uma opção para o público vegano. Aopera no Centro Histórico da Capital e oferece hambúrgueres sem insumos de origem animal. O cardápio conta com, mas com diferentes acompanhamentos. O preferido do público é o Agri, que, além do hambúrguer, acompanha salada coleslaw, cebola crispy, molho de mostarda com melado, maionese e alface, no valor de R$ 26,00.

• Todo Cambia: avenida Borges de Medeiros, nº 1043, no Centro Histórico.

• Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 17h às 22h.

5. Franquia carioca em Porto Alegre

T. T Burger, hamburgueria artesanal com cardápio assinado pelo chef Thomas Troisgros chegou há um ano em Porto Alegre. Localizada no Pátio 24, O cardápio da operação gaúcha dispõe de todos os clássicos já conhecidos da marca, como o carro-chefe da casa, o T.T, sanduíche com blend de carne Angus Premium, queijo de Minas meia cura, alface, tomate, picles de cebola roxa e molho da casa no pão de batata doce ou de pimenta. Operando desde 2013 em solo carioca, a, hamburgueria artesanal comchegou há um ano em Porto Alegre. Localizada no Pátio 24, O cardápio da operação gaúcha dispõe de todos os clássicos já conhecidos da marca, como o carro-chefe da casa, o T.T, sanduíche com blend de carne Angus Premium, queijo de Minas meia cura, alface, tomate, picles de cebola roxa e molho da casa no pão de batata doce ou de pimenta.

• T.T Burger: rua 24 de Outubro, nº 1454.

• Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h45min às 23h.

A franquia carioca começou a operar há um ano em Porto Alegre Alex Woloch/T.T Burger/Divulgação/JC

6. Casarão no entorno da Redenção

Real Fucking Burger, que nasceu em 2020 no 4º Distrito de Porto Alegre, opera, desde 2024, em um casarão no entorno da Redenção, no bairro Farroupilha. São 12 opções de hambúrgueres , incluindo opções veganas e vegetarianas. Além disso, o negócio oferece porções e, durante o inverno, o cardápio inclui quentão. , que nasceu em 2020 no 4º Distrito de Porto Alegre, opera, desde 2024, em um casarão no entorno da Redenção, no bairro Farroupilha. São, incluindo opções veganas e vegetarianas. Além disso, o negócio oferece porções e, durante o inverno, o cardápio inclui quentão.

• Real Fucking Burger: avenida Venâncio Aires, nº 1025.

• Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 18h às 23h.

O Real Fucking Burger opera no entorno da Redenção Real Fucking Burger/Instagram/Reprodução/JC

7. Hamburgueria antirracista

Griô Burger busca ser um reduto de exaltação e conscientização da luta antirracista e da cultura afro-brasileira em Porto Alegre. Desde 2024, após as enchentes, o negócio opera em um casarão na Cidade Baixa. No cardápio, são nove opções de hambúrgueres, entre eles o parmegiana, por R$ 57,90. O espaço também oferece porções como croquetas de carne de panela e lasanha frita. Fundada em 2021, abusca ser um reduto de exaltação eem Porto Alegre. Desde 2024, após as enchentes, o negócio opera em um casarão na Cidade Baixa. No cardápio, são nove opções de hambúrgueres, entre eles o parmegiana, por R$ 57,90. O espaço também oferece porções como croquetas de carne de panela e lasanha frita.

• Griô Burger: travessa do Carmo, nº 76.

• Horário de funcionamento: de quarta-feira a sábado, das 18h15min às 23h30min.

8. De Canoas para Porto Alegre

Capim Burger, hamburgueria inspirada em capivaras, surgiu em Canoas e, há dois anos, opera também em Porto Alegre. O negócio estampa essa ideia em bichinhos de pelúcia, camisetas, rótulos e na decoração do ambiente . Entre hambúrgueres tradicionais, smash burgers e vegetarianos, o estabelecimento oferece cerca de 15 opções de lanches. , hamburgueria inspirada em capivaras, surgiu em Canoas e, há dois anos, opera também em Porto Alegre. O negócio estampa essa ideia em. Entre hambúrgueres tradicionais, smash burgers e vegetarianos, o estabelecimento oferece cerca de 15 opções de lanches.

• Capim Burger: na rua Liberdade, nº 108.

• Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 18h às 23h20min.

O Capim Burger é inspirado em capivaras Capim Burger/Instagram/Reprodução/JC

9. Novidade em food hall

Mark Hamburgueria abriu sua quinta unidade em Porto Alegre. Operando há 10 anos na Capital, a marca chegou, agora, à Vila Roubadinhas, food hall a céu aberto localizado no bairro Auxiliadora. São 15 opções de hambúrgueres batizadas com nomes de cidades e regiões ao redor do mundo . O Vegas leva dois hambúrgueres, cheddar, bacon, molho da casa, picles e barbecue, que sai por R$ 62,90. Texas, Alegrete e Sidney estão entre as cidades homenageadas. Em abril, aabriu sua quinta unidade em Porto Alegre. Operando há 10 anos na Capital, a marca chegou, agora, à Vila Roubadinhas, food hall a céu aberto localizado no bairro Auxiliadora. São. O Vegas leva dois hambúrgueres, cheddar, bacon, molho da casa, picles e barbecue, que sai por R$ 62,90. Texas, Alegrete e Sidney estão entre as cidades homenageadas.

• Mark Hamburgueria: Vila Roubadinhas - rua Silva Jardim, nº 140.

• Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 11h às 23h.

A Mark Hamburgueria abriu a quinta unidade em Porto Alegre neste ano Mark Hamburgueria/Instagram/Reprodução/JC

10. Rodízio de mini-hambúrgueres

Marciano’s Burguer, espaço que tem a temática alienígena como foco, aposta no rodízio de mini-hambúrgueres e pastéis . O espaço conta com duas pistas de boliche, que comportam seis pessoas cada e custam R$ 100,00 por hora de segunda a quarta-feira e R$ 120,00 de quinta-feira a domingo. Já o rodízio opera de quarta a segunda-feira e custa R$ 89,90. , espaço que tem a temática alienígena como foco, aposta no. O espaço conta com duas pistas de boliche, que comportam seis pessoas cada e custam R$ 100,00 por hora de segunda a quarta-feira e R$ 120,00 de quinta-feira a domingo. Já o rodízio opera de quarta a segunda-feira e custa R$ 89,90.

• Marciano's Burguer: avenida Padre Cacique, nº 580.

• Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 17h às 22h30min.