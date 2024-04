Com cardápio de Thomas Troisgros, hamburgueria carioca abre em Porto Alegre

Operando desde 2013 em solo carioca, a T. T Burger, hamburgueria artesanal com cardápio assinado pelo chef Thomas Troisgros, chega a Porto Alegre. A capital gaúcha foi a escolha dos sócios Thomas e André Meisler, CEO da marca, para receber a primeira operação da hamburgueria no sul do País.

A expansão para o Sul segue o planejamento estratégico da marca, que iniciou o processo de franqueamento em 2021. "Porto Alegre é uma cidade com uma cultura gastronômica incrível, valoriza uma boa carne, assim como a que buscamos para o nosso burger. É uma alegria imensa poder levar nossos produtos para os gaúchos e contribuir ainda mais com esse cenário ", diz Thomas em nota divulgada pela marca.

Em Porto Alegre, a hamburgueria está localizada no Pátio 24, na rua 24 de outubro, nº 1454, no bairro Auxiliadora. Por enquanto, a unidade opera em formato de soft opening, atendendo apenas com reservas. O intuito é testar um modelo novo, explica André. "Normalmente, temos um boom inicial nas cidades que abrimos franquia e a operação não consegue ter muito tempo para treinar. Então, para a operação conseguir fazer o hambúrguer perfeito, como deve ser feito, decidimos fazer em modelo de reservas para ir treinando a operação", afirma.

Os franqueados responsáveis pela loja são Fernanda Brenner e Daniel Augustin, novos no ramo da gastronomia. "Decidimos pela T.T. Burger porque é um negócio em plena expansão, que vem muito ao encontro de Porto Alegre", pontua Fernanda. A dupla garante que, mesmo no modelo de reservas, as primeiras semanas estão sendo um sucesso entre a clientela. "O público comprou muito a ideia da abertura do T.T em Porto Alegre, e também estamos trabalhando arduamente para entregar a melhor experiência ao cliente", acrescenta a empreendedora.

O cardápio da operação gaúcha dispõe de todos os clássicos já conhecidos da marca, como o carro-chefe da casa, o T.T, sanduíche com blend de carne Angus Premium, queijo de Minas meia cura, alface, tomate, picles de cebola rocha e molho da casa no pão de batata doce ou de pimenta, no valor de R$ 54,00. Mais que os tradicionais, uma recente novidade da rede é o T.T Trufado, com um blend de 180g coberto por queijo meia cura, cebola caramelizada e maionese de trufas brancas e custa R$ 59,00. Nas sobremesas, o menu conta com os Sacodes, milk-shake de 400ml, precificado em R$ 39,00.

A casa conta com 18 colaboradores e abre as portas das 12h às 15h e das 18h às 22h. As reservas podem ser agendadas pelo Instagram (@t.t.burgerpoa).

Mais informações sobre a T. T Burger

Hoje, além de cinco unidades próprias no Rio de Janeiro, a T. T Burger conta com seis franquias em operação fora do Rio de Janeiro, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e em Brasília. Para o futuro, o grupo planeja aumentar ainda mais a presença no interior de São Paulo, além de chegar a mais estados brasileiros da região Sul e Sudeste para, após, entrar no mercado nordestino.