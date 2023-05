13 hamburguerias em Porto Alegre para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer

Neste domingo (28), comemora-se o Dia Mundial do Hambúrguer. Um dos lanches mais famosos do mundo, popularizado pela sua praticidade e carro-chefe de grandes franquias, como McDonald’s e Burger King, também é tendência na Capital. Veja 12 hamburguerias em Porto Alegre para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer:

1. Hamburgueria temática de filme protagozinado por Leonardo DiCaprio

Five Points Burguer, lanchonete temática do filme Gangues de Nova York , mudou de endereço e, em março, abriu as portas no Viva Open Mall. O filme protagonizado por Leonardo DiCaprio reflete nas embalagens e no cardápio, que tem pratos com nomes como Amsterdam, Butcher, Jenny e Happy Jack, Tammany Hall e Little Italy - o mais pedido. A hamburgueria em Porto Alegre abre todos os dias, das 11h às 23h. A hamburgueria artesanal, mudou de endereço e, em março, abriu as portas no Viva Open Mall. O filme protagonizado por Leonardo DiCaprio reflete nas embalagens e no cardápio, que tem pratos com nomes como Amsterdam, Butcher, Jenny e Happy Jack, Tammany Hall e Little Italy - o mais pedido. Aabre todos os dias, das 11h às 23h.

2. Hambúrguer a partir de R$ 15,00

fornecer hambúrgueres por um preço justo . Entre opções clássicas e autorais, os valores variam de R$ 15,00 à R$ 30,00. Localizado na zona sul de Porto Alegre, mais especificamente na avenida Wenceslau Escobar, nº 2050, o espaço funciona de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite. Além dos drinks, o Janela Bar tem como princípio. Entre opções clássicas e autorais, os valores variam de R$ 15,00 à R$ 30,00. Localizado na zona sul de Porto Alegre, mais especificamente na avenida Wenceslau Escobar, nº 2050, o espaço funciona de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite.

3. Boliche, bar e hamburgueria em Porto Alegre

pista de boliche, hambúrgueres clássicos e milk shakes em um mesmo negócio. Os grelhados, carro-chefe do estabelecimento, partem de R$ 26,70. Uma das 12 hamburguerias em Porto Alegre para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer fica dentro do Clube Geraldo Santana, na rua Luiz de Camões, nº 337. O espaço opera quarta-feira, quinta e domingo, das 17h às 23h, e sexta-feira e sábado, das 17h às 2h. Bowlerama aposta na estética dos anos 1950, unindoem um mesmo negócio. Os grelhados, carro-chefe do estabelecimento, partem de R$ 26,70. Uma dasfica dentro do Clube Geraldo Santana, na rua Luiz de Camões, nº 337. O espaço opera quarta-feira, quinta e domingo, das 17h às 23h, e sexta-feira e sábado, das 17h às 2h.

4. Hamburgueria temática do Chaves

Cada item do cardápio leva o nome de um personagem diferente , como a Bruxa do 71, que acompanha Doritos e guacamole, e o Kiko, carro-chefe da casa, que leva bacon e onions rings. O espaço opera de segunda a sábado, das 11h às 14h e das 18h à meia-noite. O número 208 da avenida Engenheiro Francisco Rodolfo Simch, no bairro Sarandi, acomoda a Hamburgueria do Chaves , espaço temático inspirado no programa mexicano., como a Bruxa do 71, que acompanha Doritos e guacamole, e o Kiko, carro-chefe da casa, que leva bacon e onions rings. O espaço opera de segunda a sábado, das 11h às 14h e das 18h à meia-noite.

5. Hambúrguer de costelão 12 horas

O hambúrguer de costelão 12h, que leva uma porção desfiada do item, por cima dos 180g de carne , é um dos queridinhos da clientela, custando R$ 56,90. A hamburgueria em Porto Alegre está aberta de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 23h30min. Aos domingos, a operação acontece das 17h às 22h30min. O delivery está disponível todos os dias no iFood. Entre smash burgers, hambúrgueres tradicionais e vegetarianos, as alternativas da Porto Burger fazem referência ao Rio Grande do Sul., é um dos queridinhos da clientela, custando R$ 56,90. Aestá aberta de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 23h30min. Aos domingos, a operação acontece das 17h às 22h30min. O delivery está disponível todos os dias no iFood.

6. Também tem espaço para as opções veganas

cardápio completamente vegano . O espaço fica na esquina da rua Lobo da Costa, nº 195, com a General Lima e Silva, e, além dos hambúrgueres, oferece opções de drinks. O espaço fica aberto de terça-feira a domingo, das 17h às 23h30min. Casa Revoa é um bar que possui um. O espaço fica na esquina da rua Lobo da Costa, nº 195, com a General Lima e Silva, e, além dos hambúrgueres, oferece opções de drinks. O espaço fica aberto de terça-feira a domingo, das 17h às 23h30min.

7. Hambúrgueres na parrilla e mesas na rua

Parrilla uruguaia de comer com a mão ”. A hamburgueria em Porto Alegre possui uma sede no Levando em conta os conceitos do churrasco , o Mureta se identifica com o seguinte lema: “”. Apossui uma sede no Food Hall Dado Bier , com funcionamento de terça-feira a sábado, das 10h às 23h, e, aos domingos, das 10h às 16h. A outra filial fica na rua Tobias da Silva, nº 44, e opera de segunda-feira a sábado, das 11h às 23h.

8. Promoção do Dia Mundial do Hambúrguer

Dia Mundial do Hambúrguer. No dia 28 de maio, comprando um combo, o cliente ganhará um hambúrguer . O desconto é válido para as seguintes opções do cardápio: La Plata, Pampa Burger e Charrua. A hamburgueria, em Porto Alegre, possui quatro sedes espalhadas pela cidade. Com seus conceitos baguais, o Pampa Burger oferecerá uma promoção especial no. No dia 28 de maio,. O desconto é válido para as seguintes opções do cardápio: La Plata, Pampa Burger e Charrua.possui quatro sedes espalhadas pela cidade.

9. Foco nos sliders

tipo de hambúrguer tradicional dos EUA, para compartilhar em grupos . O cardápio contempla seis opções de sabores, com sliders veganos e vegetarianos e o valor da unidade varia entre R$ 16,90 e R$ 19,90, já os combos com três partem de R$ 48,90. A operação acontece apenas por iFood e tele-entrega. Inaugurada em março, a MANA é uma hamburgueria focada em pequenos sliders,. O cardápio contempla seis opções de sabores, com sliders veganos e vegetarianos e o valor da unidade varia entre R$ 16,90 e R$ 19,90, já os combos com três partem de R$ 48,90. A operação acontece apenas por iFood e tele-entrega.

10. Operação gaúcha de gastronomia estadunidense

itens típicos dos Estados Unidos, como hambúrgueres, saladas e nove tipos de Mac'n Cheese . A hamburgueria em Porto Alegre fica localizado na rua Cabral, n° 281, e funciona todos os dias da semana, das 11h às 23h. Markt American Food , operação 100% gaúcha de comida estadunidense, conta, no cardápio, com. Afica localizado na rua Cabral, n° 281, e funciona todos os dias da semana, das 11h às 23h.

11. Hambúrguer e queijo derretido

carne, bacon, cebola caramelizada e um queijo raclete derretido na mesa, destaca-se, precificado em R$ 62,90 . O estabelecimento fica na rua Doutor Barcelos, nº 439, e opera de terç à sexta-feira, das 18h30min às 23h, e, aos fins de semana, das 11h30min às 14h30min e das 18h30min às 23h. Na Bendizê , entre mais de 10 opções, o hambúrguer com. O estabelecimento fica na rua Doutor Barcelos, nº 439, e opera de terç à sexta-feira, das 18h30min às 23h, e, aos fins de semana, das 11h30min às 14h30min e das 18h30min às 23h.

12. E hambúrguer doce, pode?

pão brioche é recheado com doce de leite ou Nutella . O espaço fica na avenida Protásio Alves, nº 2537, e opera de segunda à sexta-feira, das 11h às 22h15min, e, aos sábados, das 16h às 22h15min. Operando há três anos, a Butcher Burger decidiu inovar e agregou ao cardápio uma opção de hambúrguer doce, em que o. O espaço fica na avenida Protásio Alves, nº 2537, e opera de segunda à sexta-feira, das 11h às 22h15min, e, aos sábados, das 16h às 22h15min.

13. Rodízio de hambúrguer por R$ 49,90