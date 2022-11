Negócio de Porto Alegre cria hambúrguer com ouro 18 quilates para a Copa do Mundo

Inspirada pela taça da Copa e com a certeza do Hexa, Patrícia Rotermund, empreendedora à frente do Bendizê Hamburgueria, preparou uma novidade embrulhada a ouro (literalmente). O BURGER DA COPA, em maiúsculo mesmo, vem envolto em folhas de ouro comestíveis de 18k e promete gostinho de vitória . “Quando começamos a pensar em algo de diferente para a Copa, olhamos alguns elementos e decidimos usar as folhas de ouro para simbolizar a parte de cima do troféu. A venda está sendo bem legal. Desde que falamos sobre o lanche no Instagram, antes mesmo de começar a vender, já despertou muita curiosidade”, comenta.

O preço do lanche é R$ 69,90 e o local também oferece promoção no chope nos dias de jogos do Brasil, que sai por R$ 10,00, e caipirinha em dose dupla. “A nossa proposta é deixar o dia das pessoas ainda melhor através de uma experiência de boas energias, e o BURGER DA COPA vem como uma ideia inovadora nessa linha”, acredita a empreendedora.