Áries: Diga o que você sente e o que deseja para a pessoa amada. Ela precisa saber e você precisa comunicar o que quer. Dê forma concreta por meio de gestos a seus sentimentos.

Touro: Arrume sua casa não apenas no sentido prático, mas dando a ela toques especiais de beleza. Faça o mesmo com as relações familiares, dando a elas charme e encanto.

Gêmeos: É tempo de você estar cheio de estilo e encanto junto às pessoas queridas. Procure levar alegria e positividade para as pessoas. Crie um ambiente positivo com as pessoas.

Câncer: Usufrua os pequenos luxos que puderem ser vividos junto à família. Há bens de valor que, ao serem usados, lhe darão uma sensação positiva de força e valor próprio.

Leão: É tempo de comunicar seu brilho vital e sua força pessoal. Estes atributos são melhores comunicados por gestos concretos e pelo total do comportamento.

Virgem: Assumir suas motivações e vontades é algo muito construtivo neste momento. Sua inteligência favorece encontrar meios para mostrar de modo concreto o que você quer.

Libra: Você se comove com alguns amigos, o que faz com que vocês se aproximem. A partir disso, você poderá querer ajudá-los ou fazer algo de prático em favor deles.

Escorpião: Este é um dia para você fazer valer seus talentos e valores na atuação profissional. Um trecho complicado no trabalho precede a afirmação de suas melhores motivações.

Sagitário: Partilhe seus melhores valores, ideais e conselhos com os amigos Seja uma presença positiva no ambiente de trabalho e no cumprimento de suas obrigações sociais.

Capricórnio: Você se inspira para perceber possibilidades para seu futuro. Mas antes de tentar realizá-las, limpe o terreno e abra o campo para quando o futuro chegar: elimine o que não serve.

Aquário: As parcerias e a relação a dois começam a se redefinir em novos termos. Cuide dos aspectos mais concretos e íntimos da vida a dois, de modo a renovar o relacionamento.

Peixes: É tempo de redefinir quais pessoas e atividades lhe motivam realmente a viver e trabalhar. Uma parceria de trabalho se define como importante em seus projetos.