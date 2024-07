previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Apesar de uma boa quantidade de nuvens - em grande parte do Rio Grande do Sul - e nevoeiros, o sol aparece nesta segunda-feira no Estado. Quanto mais para a Zona Sul e Campanha, mais ele aparece. No decorrer do dia, uma chuva passageira está prevista para a faixa entre Serra, Litoral Norte e Grande Porto Alegre. Importante destacar também que, ao longo desta semana que se inicia, o sol vai aparecendo cada vez mais, fazendo com que as temperaturas subam gradativamente no período da tarde.

Porto Alegre

O tempo instável segue predominando apesar da região ter aberturas de sol. No entanto, períodos de nuvens carregadas seguem trazendo condições de chuva isolada. Destacando que ao longo da semana vamos tendo cada vez mais aberturas de sol. Quanto mais quinta e sexta, mais ele vai aparecer.