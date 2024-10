Uma das maiores bandas de reggae da história,

The Wailers

vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre. O grupo, que revelou Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer para o mundo, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira, com a turnê que comemora os 40 anos do clássico Legend (1984). A coletânea vendeu mais de 25 milhões de cópias e é considerada o álbum de reggae mais bem-sucedido de todos os tempos. O grupo sobe ao palco às 21h e os ingressos ainda estão à venda no Sympla, a partir de R$ 130,00. Liderada pelo baterista Aston Barrett Jr., a banda conta agora com o vocalista Mitchell Brunings - que participou do The Voice holandês e chamou a atenção pelas suas semelhanças com Bob Marley - e vai executar os seus principais sucessos, como Is This Love, No Woman, No Cry, Three Little Birds, Get Up, Stand Up e Redemption Song.

Festival que propõe uma circulação de grupos dos diversos segmentos das artes cênicas pelas praias do Estado, o

Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte

fará uma estreia em grande estilo entre outubro e dezembro. A partir desta quinta-feira, o festival promoverá trinta espetáculos de teatro de rua em onze cidades, com grupos de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo e Maquiné explorando as linguagens do teatro, circo, dança, música e teatro de bonecos. Cada um passará pelas principais cidades do Litoral Norte, como Osório, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres e também cidades menores, como Maquiné, Terra de Areia e Arroio do Sal, entre outras. Além disso, os grupos se apresentarão em bairros de periferia urbana, terras indígenas e comunidades do campo, além de ministrar oficinas de teatro em escolas públicas ou espaços culturais da região. Toda a programação terá cobertura audiovisual e o registro editado será disponibilizado no canal do YouTube do festival (@CircuitoTeatroDeRua). Confira a programação completa no site do JC.

Sucesso no YouTube e nas redes sociais, o trio de atores formado por Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa chega a Porto Alegre. O show do

Embrulha Pra Viagem

acontece nesta quinta-feira, às 21h no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), e os ingressos partem de R$ 50,00 no Sympla. Suas performances, que transformam humor e cotidiano em esquetes humorísticas, refletem o dia a dia de forma criativa e levam o público a uma reflexão divertida sobre as situações mais comuns. O espetáculo Embrulha Pra Viagem traz para perto do público personagens como Fernando Burrão - aquele mesmo que não saiu da quinta série; Eugênio e seus ensinamentos, sempre acompanhados do seu peculiar 'Oi tuuuurma'; e Wesley, com seu famoso 'Chegou o lanche!', entre outros. Ao todo, são mais de 20 personagens que se revezam num projeto de humor leve e sutil.