Empresa garante construção de 1,5 mil casas em Canoas

A Alea anunciou a entrada no mercado gaúcho através de uma iniciativa para apoiar a população de Canoas, impactada pela enchente do ano passado. A iniciativa prevê a construção de seis mil unidades habitacionais no município. A Alea será responsável por construir 1,5 mil dessas unidades, com um custo de R$ 200 mil por imóvel. A empresa também pretende pleitear a participação no convênio com o governo federal para a construção das demais unidades projetadas pelo município.

A empresa já obteve avaliação prévia positiva do projeto junto à Caixa Econômica Federal. A companhia estabeleceu uma parceria estratégica com a loteadora Nova Harmonia, com experiência nacional em projetos de bairros planejados e loteamentos, para a primeira fase do projeto.

O projeto em Canoas utilizará o modelo construtivo chamado de offsite, em que paredes e telhados das casas são produzidos em fábrica e posteriormente montados no local. Este método garante qualidade superior, melhor conforto térmico e acústico para os futuros moradores. Uma das principais vantagens desta tecnologia é a alta velocidade de construção: cada casa é produzida na fábrica, em Jaguariúna (SP), em apenas 36 minutos, e a montagem no canteiro pode alcançar uma média de cinco casas por dia.

Luis Martini, COO da Alea, destaca a importância desta operação. "Entendemos que esta é uma oportunidade única de ajudar a população de Canoas e o estado do Rio Grande do Sul. Além disso, temos a oportunidade de mostrar que a construção offsite é de fato a melhor e mais produtiva forma de construir casas de qualidade. Dedicaremos um turno da nossa fábrica para focar nesta demanda e acelerar a entrega das casas para a população", afirmou.