Como será feito o transporte de uma locomotiva entre Canoas e Caxias do Sul

locomotiva centenária, datada em 1921 ela está situada nas dependências da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e agora, por decisão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), será transportada à Serra. A cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, receberá um elemento histórico, uma, que fará parte do cenário do Largo da Estação Férrea, o complexo de uma antiga estação da cidade, no bairro São Pelegrino. Desde 2005,

Na terça-feira (8), o secretário-adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldmann, reuniu-se com integrantes de outras pastas municipais para definir a logística de transporte do trem. Para transportá-lo, o município conta com a parceria do setor privado para o guincho e deslocamento, e a previsão é que o trem chegue na cidade entre o fim de abril e o inícios de maio. A locomotiva, que possui 18 metros de comprimento e pesa cerca de 80 toneladas, será transportada pela BR-116 com acompanhamento do Dnit. Para realizar o transporte, devem ser gastos R$ 500 mil.

Quando chegar à cidade, será exposta no Largo da Estação Férrea, que passa por melhorias, no valor de R$ 7 milhões, e a expectativa é que o local seja mais um ponto atrativo para a comunidade caxiense. Segundo Feldmann, a estação foi tombada como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae). A estimativa é que, após passar por restauração realizada por técnicos e engenheiros ferroviários, o trem possa se locomover por um curto trecho dentro da estação. "Isso fica para o segundo momento, para ver com os próprios técnicos e engenheiros se tem possibilidade. Mas temos outras ideias, por exemplo, de que com a locomotiva possa acoplar um ou dois vagões para ser uma biblioteca infantil, outro um mini museu ferroviário sobre a história da estação férrea", explica.

O secretário conta que o patrimônio, pertencente ao departamento, foi concedido ao município devido a história de Caxias do Sul. "Pelos registros, a locomotiva foi utilizada para fazer esse trecho entre Caxias e Porto Alegre. A história de Caxias do Sul se divide em antes e depois da chegada do trem, porque em 1910 a cidade fazia todo o transporte de seus produtos para Porto Alegre com mulas", diz. Ele complementa explicando que o desenvolvimento da cidade deu-se após a chegada da locomotiva a vapor, e a linha férrea conectava a Capital às cidades de Montenegro, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha e, por fim, Caxias do Sul.

A escolha do município em detrimento dos outros foi devido ao interesse demonstrado pela secretaria em obter o veículo. O secretário conta que uma locomotiva a vapor como essa, que foi fabricada pela American Locomotive Company (Alco) no século XX, se restaurada, equivale atualmente a R$ 250 milhões na Europa, continente que possui sistema de transporte ferroviário. "Nós estamos recebendo essa locomotiva com esse valor. Mas além do valor em espécie, tem o valor simbólico e histórico para nós que não dá para dimensionar", diz.