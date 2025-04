Parque de diversões em Canela inaugura montanha-russa temática

O Alpen Park, localizado em Canela, na Serra Gaúcha, ganhou uma nova atração temática neste fim de semana, a montanha-russa Fogo do Dragão. De acordo com a organização do local, essa é a maior montanha-russa fixa de aço do Rio Grande do Sul, e alcança uma velocidade de 55 quilômetros por hora.

A montanha-russa foi fabricada pela empresa italiana S&MC, e inicialmente foi instalada em 1995 na Playland, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em 2005, foi transferida para o Brasil, no Playcenter em São Paulo. Somente em 2014 chegou à Serra Gaúcha, e neste ano passou a ser temática, com os personagens típicos do parque.

O diretor-conselheiro e fundador do parque, Renato Fensterseifer, explica que a tematização da montanha-russa contribuirá para o maior alcance de visitantes. "Essa temática em todos os parques do mundo dá certo, atrai os visitantes, e torna uma experiência diferente do que simplesmente andar numa montanha-russa, mas você vai ter outras interações", afirma.

Inspirado em modelos de licenciamento dos estúdios Marvel e DreamWorks, o novo brinquedo tem 15 metros de altura, e suporta até 10 pessoas por vez. O diretor conta que a ideia em acrescentar a temática surgiu somente este ano, devido aos alinhamentos de pensamentos entre o CEO do parque (e também seu filho) Renato Fensterseifer Júnior, e William Weber, CEO da Hector Studios. A partir disso, estabeleceu-se uma parceria inédita entre o parque de diversões e o universo Hector Studios, empresa responsável pela pizzaria e hamburgueria temáticas em Gramado, que recebem o mesmo nome. Hector, o Mago Dragão, é o personagem fictício cujo nome inspirou a nova atração, e a montanha-russa visa proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva em seu universo mágico através de elementos visuais e sensoriais.

O diretor explica que, diariamente, o parque recebe cerca de mil visitantes, e o objetivo para este ano é ampliar este número após a chegada da nova atração, com 350 mil pessoas anualmente. Além da montanha-russa, o parque possui outras atrações: trenó, carrinho bate-bate, torre de queda livre, cinema 4D, jogo interativo 5D, castelo kids, arvorismo com tirolesas, quadriciclos e simulador de corrida.