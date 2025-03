Canela vai receber festival de luzes inspirado na França em maio

A cidade de Canela se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: o inédito Canela Light Fest, que promete transformar a Praça João Corrêa em um espetáculo de luz e arte. De 1º a 4 de maio, o festival reunirá esculturas luminosas, projeções, VJs e mapping digital, criando uma experiência visual imersiva para o público.

O evento, inspirado no tradicional Fête des Lumières de Lyon, na França, busca unir tecnologia, interatividade e cultura. Além das obras de artistas renomados convidados para o evento, terão cinco artistas que foram selecionadas a partir de 14 projetos inscritos. Além das exposições, a programação inclui palestras, debates e momentos de troca entre artistas e público, fortalecendo a cena artística contemporânea no Brasil.

"Esse festival é uma realização muito importante dentro da cultura brasileira. Traremos para Canela o que já tem de melhor no mundo, em termos de festival de luzes. Teremos artistas que trabalham com luz, enquanto os outros festivais se atêm mais às projeções. Apresentaremos vários tipos instalações: esculturas com luz, videoinstalação e light design. Os projetos selecionados são muito bem-vindos e que para eles o festival seja um empurrão pra continuidade do trabalho e pra inserção deles no circuito da arte" afirma Daniela Bousso, curadora do evento.

O Canela Light Fest será totalmente gratuito e promete movimentar o turismo e a economia local, consolidando Canela como um polo de inovação e expressão artística. Mais informações sobre o evento estão no site (canelalightfest.com).