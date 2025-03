Parque de Canela vai ganhar montanha-russa inspirada na Disney

A Serra Gaúcha ganhará uma nova atração ainda este ano, inspirada em parques mundialmente famosos. Será inaugurada no Alpen Park a montanha-russa do Hector, resultado de um contrato de licenciamento inédito firmado entre o Hector Studios e o parque de Canela. A iniciativa segue os modelos de licenciamento da Marvel e Dream Works.

O conceito da nova atração promete uma experiência única, que será marcada por elementos visuais e sensoriais que transportam os visitantes ao mundo de Hector Dragão. Embora detalhes sobre o tipo exato de atração estejam sendo mantidos em sigilo até a inauguração, ela incluirá uma narrativa envolvente, com a possibilidade de interações com personagens e elementos que imitam a experiência de montanhas-russas da Disney, uma emoção e interação na história andam lado a lado.

Com um cronograma que prevê a criação e planejamento até o final deste mês, parte das operações da montanha-russa começará em abril. A equipe está empenhada em garantir que a experiência de cada visitante seja satisfatória para os visitantes.

Além da montanha-russa, há planos para experiências complementares dentro do Alpen Park, incluindo pocket shows e momentos para fotos com os personagens do universo Hector. Novos produtos de merchandising exclusivos também estão sendo planejados.

A iniciativa é um marco para o setor de entretenimento na região, já que nenhuma marca gaúcha já havia licenciado uma atração para um parque de diversões antes. "Estamos fazendo história", afirma Will Weber, CEO da Hector Studios., que acredita que a atração poderá gerar um aumento significativo no tíquete médio do turismo local e promover um novo motivo para que os visitantes revisitem a Serra Gaúcha. "Essa experiência pode não só melhorar a percepção do nosso público, mas também gerar novos empregos e investimentos na região", conclui.