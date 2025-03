Pesquisa revela custo médio do metro quadrado em Gramado

Uma pesquisa inédita encomendada pela Planta - Entidade Para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha apontou que Gramado tem um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil. A pesquisa foi encomendada entidade em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), e foi realizada pela Brain, empresa paranaense de inteligência estratégica.

A pesquisa abrange toda oferta de imóveis sendo vendidos na planta em Gramado e Canela e é um modelo censitário de mercado. Os números e dados foram divulgados aos associados em um evento, realizado na Serra Gaúcha nesta semana.

Segundo a pesquisa, que é referente ao ano de 2024 e foi entregue no fim de fevereiro, o tíquete médio dos imóveis em Gramado fica em torno de R$ 1,5 milhão, com o preço do metro quadrado, em média, custando R$ 18.914,00.

Pela pesquisa da Brain, o preço do metro quadrado de Gramado é maior, em média, que o das três capitais do Sul do país, por exemplo. Ainda, segundo a Brain, Em Florianópolis, segundo o estudo, o valor médio é de R$ 16.943,00, enquanto em Porto Alegre fica em R$ 14.344,00 e o de Curitiba está em R$ 13.664,00.

O estudo ainda mostrou que 80% dos imóveis que estão à venda em Gramado tem o valor entre R$ 700 mil a R$ 2 milhões. Os imóveis de super luxo tem valor, em média, de R$ 7 milhões na cidade, e Gramado possui imóveis em planta com metro quadrado que chegam a custar mais de R$ 37 mil.

Além disso, o levantamento mostrou que as categorias de super luxo, ou seja, imóveis com avaliação acima de R$ 4 milhões, são os mais vendidos em Gramado. A oferta deles soma 12,5% de todo o mercado na cidade. Os números do último trimestre de 2024 apontam que, em comparação com o terceiro trimestre, as vendas do mercado em Gramado tiveram um crescimento de 10%. Atualmente, são 1.774 imóveis ofertados na cidade.