ChocoPáscoa de Gramado projeta público de 700 mil pessoas

Os atrativos e novidades da ChocoPáscoa Gramado foram apresentados em coletiva de imprensa na Oficina da Diversão - Mundo Criamigos. Em 25 dias de programação, o evento espera atrair um público de mais de 700 mil pessoas.

Com atrações gratuitas, a programação vai de 28 de março até 21 de abril. Além de movimentar a economia turística, o evento deve incentivar a venda de chocolates artesanais. Segundo estimativa da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), a produção deve crescer 10% em relação ao ano anterior, ultrapassando as 700 toneladas.

Na coletiva, a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, anunciou as novidades da próxima edição. Conforme Rosa Helena, uma nova marca foi criada para comemorar os 10 anos do evento. "Queremos comemorar os 10 anos da Páscoa em Gramado com mais personalidade e criamos a ChocoPáscoa, que será o grande evento do primeiro semestre. Teremos quase um mês de programação e, para finalizar, um feriadão com Sexta-feira Santa e Tiradentes", projeta Rosa.

Além de inovar na decoração, a presidente destaca que a Gramadotur buscou novidades na programação. Na Rua Coberta, será instalada a Mara Cakes Fair, que vai receber talk shows, desfiles, oficinas, espaço kids e exposições de confeitaria. Além disso, a ChocoPáscoa Gramado terá atrações culturais e religiosas na avenida Borges de Medeiros e na Praça das Etnias, onde será instalada a Vila de Páscoa e a Casa do Pascoalino.

Totalmente revitalizada, a Parada de Páscoa vai ocorrer nas sextas, sábados e domingos na Borges. Outra atração consagrada é a Corrida do Coelho, que será realizada no sábado, 19 de abril, com chegada e partida em novo local: o Lago Joaquina Rita Bier.

Em parceria com o Senac Gramado, as oficinas gastronômicas de Páscoa estão mantidas na programação. O aspecto religioso está contemplado na programação do Gramado Aleluia. Além de celebrações nas igrejas e templos, o evento terá duas procissões ao ar livre - a de Ramos e a dos Passos.