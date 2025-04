Semana de Páscoa será marcada por temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

Com a tendência de dias mais amenos e temperaturas máximas que chegam aos 27 graus, o Rio Grande do Sul terá uma Semana Santa com alguns períodos de instabilidade, mas que em grande parte deve transcorrer com tempo firme e sol acompanhado por nebulosidade esparsa, segundo a previsão da MetSul Meteorologia.

A semana que precede a Páscoa deve ser marcada ainda por condições tipicamente de outono e de meia estação, sem previsão de frio intenso ou de calor com predomínio de temperaturas agradáveis na maioria das regiões gaúchas. Em Porto Alegre, a previsão tanto para segunda-feira quanto para terça é de dias com sol e temperaturas que vão oscilar entre 14, a mínima, e 27 graus, a máxima. O domingo na Capital foi marcado pelo amanhecer nublado com temperatura máxima de 24 graus. O sol no território gaúcho apareceu no período da tarde.

Uma massa de ar frio de fraca intensidade ingressa neste começo de semana pelo Sul gaúcho e vai favorecer uma sequência de dias de temperatura bastante agradável na Semana Santa. Na segunda-feira (14), a cobertura de nebulosidade diminui e o sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul, embora algumas áreas ainda registrem momentos de nublado ou encoberto em parte do dia. Não se pode afastar ainda instabilidade fraca na região da Serra. A segunda-feira começa fria na Campanha, no Sul e na Serra do Sudeste com marcas ao redor e abaixo de 10 graus em diversos municípios. A maior parte do Rio Grande do Sul terá uma tarde agradável, com máximas de 22 a 25 graus. Uma massa de ar frio de fraca intensidade ingressa neste começo de semana pelo Sul gaúcho e vai favorecerNa segunda-feira (14), a cobertura de nebulosidade diminui e o sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul, embora algumas áreas ainda registrem momentos de nublado ou encoberto em parte do dia. Não se pode afastar ainda instabilidade fraca na região da Serra. A segunda-feira começa fria na Campanha, no Sul e na Serra do Sudeste com marcas ao redor e abaixo de 10 graus em diversos municípios. A maior parte do Rio Grande do Sul terá uma tarde agradável, com máximas de 22 a 25 graus.

Já a terça-feira terá a presença do sol com nuvens na maior parte das cidades gaúchas, mas se espera que a nebulosidade torne a aumentar em parte do Estado. Pode garoar e chover em alguns pontos, especialmente do Norte e do Nordeste gaúcho. O começo do dia é de novo um pouco frio no Sul e a tarde terá máximas de novo de 22 a 25 graus em quase todas as cidades gaúchas. Aquece mais na Fronteira Oeste.

A quarta-feira, por sua vez, deve ter sol e nuvens na maioria das localidades. Momentos de maior nebulosidade ocorrem no Leste e no Nordeste gaúcho, especialmente na Serra e no Litoral Norte, onde não se afasta precipitação leve passageira. Segue friozinho cedo da manhã no Sul e a tarde terá marcas de 22ºC a 25ºC na maioria das cidades, mas que ficam entre 25 e 27 graus no Oeste, Centro, Vales e Grande Porto Alegre.

Na Quinta-Feira Santa, o dia terá sol e nuvens esparsas mais uma vez no Rio Grande do Sul com presença de maior nebulosidade entre os Aparados e o Litoral Norte, onde não se afasta precipitação leve isolada e passageira. O dia começa um pouco frio e bastante ameno em vária regiões e a tarde será mais quente com marcas de 25 a 28 graus em grande parte do território gaúcho, mas com marcas superiores em alguns pontos como o Oeste.

Na Sexta-Feira Santa, o sol predomina no Rio Grande do Sul e o dia será muito bonito. O dia amanhece ameno na maioria das cidades para a colheita da macela, mas faz um pouco de frio e nas regiões serranas. A tarde será mais quente com máximas de 26 a 29 graus na maioria das cidades e mesmo ao redor ou acima de 30 graus em algumas, como na Fronteira Oeste e no Noroeste. Já o Sábado de Aleluia deve ter sol e nuvens, mas os dados divergem sobre o que pode ocorrer da tarde para a noite com alguns modelos indicando chance de chuva isolada. Apesar do amanhecer ameno, a tarde pode ter abafamento.