Porto Alegre lança plataforma para monitoramento climático por regiões

Porto Alegre passa a contar com uma nova plataforma de monitoramento hidrometeorológico, lançada nesta sexta-feira (11), durante o último dia do South Summit Brazil. O sistema permite acompanhar, em tempo real, as condições climáticas na cidade, além de consultar previsões segmentadas por região e alertas emitidos pela Defesa Civil municipal.

Desenvolvida pelo consórcio Catavento e Arvut Monitoramentos Hidrometeorológicos, a ferramenta utiliza dados de satélites, radares, sensores atmosféricos e estações meteorológicas, processados por uma equipe multidisciplinar. A cidade foi dividida em 17 áreas, correspondentes às subprefeituras, com o objetivo de tornar os alertas mais específicos — e não mais generalizados para todo o município.

Segundo o meteorologista José Felipe Farias, da Catavento, o diferencial da plataforma está justamente nessa divisão territorial. “Não faz sentido alertar a cidade inteira se a chuva não vai atingir toda a área. Em eventos como frentes frias, os alertas podem ser gerais, mas em tempestades localizadas, típicas da primavera e do verão, avisamos apenas as regiões em risco”, explicou.

O site permite que o cidadão consulte o status climático de sua região por meio de ícones que variam do verde (sem risco) ao preto (alerta crítico). Também é possível visualizar detalhes como horário de início e fim da vigência do aviso, condições previstas e orientações. Os alertas podem ser atualizados caso a previsão se altere.

Farias observou que, embora seja possível prever condições de risco com até três dias de antecedência, eventos súbitos, como chuvas intensas de rápida formação, ainda representam um desafio. “Nenhum modelo antecipa uma formação de chuva em 15 ou 30 minutos. Por isso, atuamos 24 horas por dia, para emitir alertas com até uma hora de antecedência. Isso pode fazer a diferença para alguém se abrigar ou evitar sair em meio à tempestade”, disse. A plataforma também reúne imagens de satélite, registros de vento, descargas elétricas e dados das estações meteorológicas automáticas da cidade.

Durante a apresentação, o prefeito Sebastião Melo disse que o sistema representa um avanço diante da escassez de dados locais no passado. “Até pouco tempo, os radares que serviam ao Estado estavam em Santa Catarina e no Sul do RS. A previsão era genérica: dizia que choveria na Região Metropolitana, sem indicar se era na Restinga, no Guarujá ou na Zona Norte”, afirmou. Ele acrescentou que o acesso a informações mais detalhadas pode tornar mais rápidas as decisões operacionais do município.

Ainda assim, Melo entende que a tecnologia tem seus limites. “O gestor tem que se preparar para dar resposta ao serviço. Agora, eu não tenho como fechar a torneira de São Pedro. Nem eu, nem os outros prefeitos do Brasil e do mundo”, disse, ao comentar os estragos provocados pela tempestade do dia 31 de março, que derrubou mais de 700 árvores na cidade, com rajadas de vento que superaram os 120 km/h.