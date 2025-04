Polícia Civil indicia formando da Ufrgs por apologia ao nazismo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI), remeteu, na última segunda-feira (7), um inquérito policial ao Poder Judiciário indiciando o formando Vinícius Krug de Souza, da Ufrgs, pelo crime de apologia ao nazismo, por se apresentar para a colação de grau do Curso de Engenharia de Minas com uma suástica nazista desenhada no rosto no dia 18 de fevereiro desse ano.

Durante a investigação, o Coordenador de Segurança da Ufrgs e o Vice-Reitor da Universidade, que estava presidindo a cerimônia no dia do ocorrido, foram ouvidos, além do comunicante da ocorrência policial, a mãe, a namorada e uma amiga do suspeito.

De acordo com os termos de declarações, o aluno substituiu o símbolo após a Ufrgs proibi-lo de colar grau caso a suástica não fosse retirada. Por sua vez, o suspeito, em sede de interrogatório, negou que a suástica fosse um símbolo nazista, alegando que tratava-se de uma suástica hindu, tendo escolhido o símbolo pelo seu interesse na cultura indiana.



A investigação concluiu que, além do símbolo tratar-se de uma “cruz gamada”, símbolo hindu apropriado pelos nazistas, os demais desenhos expostos na face do aluno também fazem vinculações ao nazismo, não sendo incomum a utilização por grupos extremistas.

O suspeito ainda usou em sua formatura, junto aos símbolos, a música “The Perfect Girl” de Mareux, utilizada em plataformas de música e áudio online, com destaque “with a nazi voice”, e em publicações de perfis de redes sociais com fortes referências à apologia ao nazismo. Os computadores e celulares do formando foram apreendidos durante a investigação e passam por perícia do IGP.



A apologia ao nazismo é crime no Brasil, conforme prevê a Lei 7.716/89, e configura grave violação aos princípios democráticos e aos direitos humanos, com pena prevista de até cinco anos de reclusão.

Relembre o caso

Foi instaurado inquérito policial no dia 19 de fevereiro na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, sob a coordenação da Delegada Tatiana Barreira Bastos, Diretora da Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância e titular da DPCI de Porto Alegre, para apurar o crime, em tese, de apologia ao nazismo, após registro de ocorrência policial sobre os fatos.



A denúncia tratava-se de um aluno da Ufrgs que compareceu para o registro fotográfico na pré-colação de grau com símbolo nazista desenhado na bochecha esquerda e manifestando a intenção de comparecer à solenidade de formatura com tal imagem, fato que teve repercussão nacional.