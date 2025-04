Loja de tecidos encerra atividades após mais de 80 anos

Famosa casa de tecidos, a antiga Casa X, na rua Marechal Floriano, está liquidando o estoque com promoções e descontos. Inaugurada nos anos 1940 pela família Sada, o prédio é do início do século 20. É mais uma perda para o Centro de Porto Alegre. No passado, muitas noivas compraram nela seus vestidos.



Super edição

A edição impressa do Jornal do Comércio de hoje circula com 176 páginas. Destaque para o caderno Marcas de Quem Decide 2025, encartado nesta edição. É um material para ler e guardar, com dados, gráficos da pesquisa e artigos de especialistas. Foi impresso em papel especial.

Show de marcas

O Marcas de Quem Decide traz também um festival das principais marcas do Rio Grande do Sul. Além do conteúdo estratégico para o marketing das empresas, vale folhear a edição do suplemento para ficar reparando nos anúncios e ver como estão se posicionando as grandes empresas gaúchas nos mais diversos setores da economia.

A tarrafa da Fiergs

Para fortalecer a atuação em todo o Estado, o Sistema Fiergs constituiu uma nova organização geográfica. A mudança, liderada pelo presidente Claudio Bier, unifica a gestão das instituições Sesi, Senai e IEL, que antes operavam em diferentes divisões regionais. A intenção é otimizar a oferta de serviços e promover o desenvolvimento industrial de forma mais eficiente e personalizada para diversas regiões. Cada área possui um vice-presidente, cuja função é ser a representação da federação na região.

O novo HPS

O diretor de Relações Institucionais e captação de recursos da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, Paulo Guimarães (e), e a diretora-geral do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, Tatiana Breyer, apresentaram o projeto do novo nosocômio municipal ao senador Hamilton Mourão (REP), que se comprometeu a ajudar. Será construído atrás do prédio atual, na avenida José Bonifácio, com oito andares e 110 leitos.



Onde estás que não te vejo?

Antigamente, a colenda porto-alegrense era fonte de informação porque cuidava dos problemas da cidade, e Deus sabe que são muitos. Hoje não se vê isso, salvo o trabalho de algumas comissões. O que mais tem é ranço ideológico, mas aquele trabalho de formiguinha sumiu. E dizer que a colenda chegou a ter até um "plantão" no Mercado Público.

Previdência

O ex-governador Germano Rigotto participou de reunião organizada pela Fiesp para debater a "Crise da Previdência". O futuro é tenebroso se nada for feito. Em 2024, o rombo foi de R$ 326 bilhões e subindo. Envelhecimento da população e aumento da informalidade turbinam o déficit.

São Sebastião do Caí, 150 anos I

São Sebastião do Caí se prepara para viver um dos momentos mais marcantes de sua história. De 30 de abril a 4 de maio, o município celebra seus 150 anos de emancipação com uma programação intensa e emocionante, que une tradição, cultura e orgulho de ser caiense, com o tema "São Sebastião do Caí - 150 anos". A cidade foi chave para o progresso de todo o Vale do Caí. No porto do rio iam e vinham vapores levando passageiros e banha de porco para Porto Alegre, o ouro da época. Não existiam os óleos vegetais.

São Sebastião do Caí, 150 anos II

A navegação do pedregoso rio, que nasce em Cambará do Sul com o nome de Arroio Santa Cruz, trouxe progresso e tornou alguns milionários. A navegação nos afluentes do Guaíba era dominada pelos "Quatro Jacós". Jacob Becker teve a sua companhia de navegação no rio Jacuí; Jacob Blauth foi o mais antigo deles e explorou a navegação no Rio dos Sinos; Jacob Michaelsen teve sua empresa com vapores navegando pelo rio Caí. Jacob Arnt, cuja companhia foi a maior das que navegaram pelos rios gaúchos, teve suas atividades no rio Taquari.

