Grêmio perde para o Flamengo em casa e aumenta crise

A crise se aprofunda. Pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Flamengo na Arena e foi derrotado por 2 a 0 neste domingo (13), resultado que aumenta a pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros. Embora tenha mostrado leve melhora em relação às atuações anteriores, o Tricolor sucumbiu ao gol mais rápido da competição, marcado por Arrascaeta aos 3 minutos, não teve forças para reagir, e ainda viu o uruguaio ampliar o marcador na segunda etapa.

3min15s. Esse foi o tempo que o Flamengo, nos pés de Arrascaeta, precisou para esfriar o princípio de empolgação dos pouco mais de 20 mil torcedores presentes na Arena. No primeiro ataque da partida, Edenilson errou ao cortar um passe de Michael e deixou o meio-campista livre para apenas driblar Tiago Volpi e abrir o placar.

A partir daí, o que se viu em campo na primeira etapa foram equipes em realidades completamente distintas. O Flamengo, mesmo longe de casa, não recuou e seguiu controlando o jogo. Ainda que num ritmo mais cadenciado, o time de Filipe Luís era objetivo e impunha ampla superioridade sobre a defesa gremista. Chegou perto de ampliar o placar em duas boas chances: aos 21 minutos, com Bruno Henrique, que não alcançou a bola livre na pequena área; e aos 43, com Michael, que parou em boa defesa de Volpi.

O Grêmio, por sua vez, até apresentou um desempenho superior ao das últimas partidas, mas ainda assim não foi o bastante para superar a defesa carioca. Foram necessários cerca de 20 minutos até que Gustavo Quinteros percebesse que a estratégia inicial — com Pavon pela direita, Edenilson centralizado e Cristaldo pela esquerda — não funcionava, e promovesse alterações nas posições dos jogadores, devolvendo cada um ao seu lugar de maior confortabilidade.



Como tem sido frequente na temporada, os principais lances ofensivos do Tricolor passaram pelos pés de Braithwaite. No entanto, nem mesmo o esforço demonstrado pelo dinamarquês e seus companheiros foi suficiente para levar perigo real ao gol de Rossi. O lance mais significativo dos mandantes veio em um pênalti não marcado, após a bola tocar no braço de Gerson dentro da área.

O segundo tempo começou com o Grêmio tentando se impor em campo e, aos 6 minutos, veio a primeira finalização a gol da equipe na partida: Pavón arriscou de fora da área, mas parou em Rossi. Pouco depois, a entrada de Amuzu no lugar de Edenilson parecia trazer mais velocidade e verticalidade ao time. No entanto, aos 21, um banho de água fria. Everton Cebolinha, que recém havia entrado, deixou Arrascaeta novamente livre para correr, entrar na área e deslocar Volpi. Flamengo 2x0.

Com muitas tentativas e erros de ambos os lados, mas poucas emoções, a partida se arrastou até o apito final. Antes disso, ainda houve tempo para o jovem Alysson quase marcar um golaço em chute de fora da área — e para a torcida tricolor, impaciente, vaiar cada jogador substituído.

Agora, com 3 pontos conquistados em nove disputados, o Tricolor ocupa, momentaneamente, a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é na quarta-feira, contra o Mirassol, fora de casa, pela 4ª rodada da competição.

Grêmio (0) Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi) e Villasanti; Edenilson (Amuzu), Cristaldo (Monsalve) e Pavón (Alysson); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Flamengo (2) Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz (Juninho), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Luis Araújo); Michael (Éverton) e Bruno Henrique (Allan). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ramon Abatti Abel.