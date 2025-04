Recuperação da pista do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, é concluída

As obras de recuperação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, foram finalizadas, confirmou a prefeitura. A pista recebeu uma nova camada de pavimentação asfáltica específica para a circulação de aeronaves em toda a extensão, de cerca de dois quilômetros, e teve a sinalização horizontal restaurada, em um investimento de R$ 7 milhões. As melhorias iniciaram no dia 27 de janeiro e foram realizadas pela empresa Traçado Construções e Serviços, que também refez a pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, após as enchentes de 2024.

As melhorias foram feitas à noite e durante o turno da manhã para não impactar os voos diários que o maior aeroporto do interior do Rio Grande do Sul recebe. As obras incluíram a remoção da antiga camada asfáltica e a aplicação de uma nova camada, com cinco centímetros de espessura, ideal para o trânsito de aeronaves.

O pavimento original, de 1972, recebeu apenas reparos pontuais durante os últimos anos e jamais havia passado por uma reforma tão abrangente. Em alguns trechos da pista foi necessária a retirada de até 15 centímetros do pavimento antigo para garantir a qualidade do novo pavimento e remover as fissuras que haviam. Toda a melhoria foi supervisionada pela equipe técnica da Orion Aeroportos, assegurando que as obras atendessem aos mais rigorosos padrões de qualidade e segurança.

Atualmente, o Aeroporto Hugo Cantergiani possui três voos diários das companhias aéreas Azul, Gol e Latam, com destinação aos aeroportos de Campinas, Congonhas e Guarulhos. No próximo mês, a Gol passará a oferecer uma ligação direta para o Rio de Janeiro, com frequência semanal de dois voos.