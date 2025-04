Industriais menos confiantes

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) diminuiu 1,2 ponto entre março e abril, passando de 49,2 pontos para 48 pontos. Trata-se do patamar mais baixo para o indicador desde julho de 2020, período em que o setor lidava com os efeitos da pandemia de Covid-19, informa levantamento da CNI divulgado na sexta-feira passada (11). Com isso, o pessimismo aumentou entre os empresários industriais. O ICEI caiu em cinco dos últimos sete meses, acumulando recuo de 5,2 pontos no período. Em 2025, os industriais brasileiros ainda não demonstraram confiança, aponta a CNI.

Supermercados Tischler

A Rede Tischler de Supermercados de Cachoeira do Sul, com 100 anos de história e 8 unidades na cidade, acaba de adquirir as lojas da rede Super Alegria Supermercados de Santa Cruz do Sul. São duas lojas em Santa Cruz e uma em Vera Cruz. A expectativa da empresa é gerar um crescimento de 35% em 2025. Além de manter todos os atuais colaboradores, pretende abrir novas vagas nas duas cidades.

A diferença salarial

Dados do 3º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios divulgados pelo Governo Federal apontam que a separação salarial entre homens e mulheres aumentou no Rio Grande do Sul. Desde a última pesquisa, em setembro de 2024, a diferença cresceu 0,48%. Em 2024, os homens recebiam 20,83% a mais. Hoje, a defasagem é de 21,31%. De acordo com o relatório, a média salarial de mulheres no RS é de R$ 3.803,66 contra R$ 4.833,69 dos homens. No Brasil, a disparidade ainda é alta: 20,87%, com um aumento de 0,18% desde o último relatório.

Um Vite SPA no Divisa

Localizado em São Francisco de Paula (RS), o Divisa Experience Resort está ampliando seu mix de comodidades focadas na experiência e no bem-estar dos hóspedes com o Vite SPA. Com a nomenclatura que significa "videira" em italiano, o novo espaço reforça a relação do empreendimento com o conceito de vinho, oferecendo uma variedade de terapias voltadas para o público adulto e infantil.

Aluguéis em crescimento

A área de Locação do Grupo Guarida encerrou o 1º trimestre de 2025 com um crescimento de 8% na Receita Operacional Bruta e de 8,19% na Receita Operacional Líquida, em relação a igual período do ano passado. A margem do indicador financeiro obteve também, nesse período, uma evolução de 13,21%. Já na carteira de imóveis administrados o crescimento, no 1º trimestre do ano, foi de 3,07% e, de novos imóveis captados para oferta, de 15,31%. Ambos os resultados foram conquistados de forma 100% orgânica.

Feira Brasileira do Varejo

Voz ativa em mais de 150 eventos na Europa, Estados Unidos e América do Sul, Arthur Igreja é o mais novo nome confirmado para 11º edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV). O autor da obra "Conveniência é o nome do Negócio" e cofundador da plataforma AAA Inovação falará ao público no primeiro dia do evento, que ocorre de 21 a 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, com promoção do Sindilojas Porto Alegre e Sebrae RS.

Uso correto dos pneus agrícolas

Os pneus de tratores são componentes essenciais para o bom desempenho das máquinas no campo e quando corretamente utilizados podem colaborar com a melhor produtividade e consequentemente maiores ganhos financeiros ao final do ciclo. Porém, muitas vezes os produtores ou operadores não se atentam aos detalhes e a utilização incorreta, além de gerar maior desgaste dos pneus, podem comprometer a performance dos equipamentos e ainda causar danos ao solo, colocando em risco toda a operação.