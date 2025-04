Ex-integrantes da icônica banda Engenheiros do Hawaii,

Augusto Licks e Carlos Maltz

se reunirão em uma apresentação intimista no palco do Sgt Peppers Pub (rua Quintino Bocaiúva, 256) nesta quinta-feira, às 21h30min. Os ingressos para o concerto seguem disponíveis na plataforma Bilheto. Em suas apresentações, Licks e Maltz mantém seus instrumentos principais, atuando, respectivamente, na guitarra e na bateria. Quem os acompanha na voz é o cantor Sandro Trindade, que participa da banda tributo Engenheiros Sem CREA. De acordo com Licks, o show realizado nesta quinta-feira será muito diferente e especial em comparação com o do ano passado, especialmente em termos de setlist. "Os detalhes e as dinâmicas em palco se reavivaram muito, estamos bem mais afiados. Além disso, para o Sgt Peppers preparamos mais quatro músicas que não estavam no repertório, mantendo praticamente todos os grandes hits dos Engenheiros. E vai ter uma surpresa, não dá pra dar spoiler", conta o guitarrista.

O humorista

Maurício Meirelles

apresentará seu consagrado espetáculo Webbullying nesta sexta-feira, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). A apresentação ainda tem ingressos disponíveis no Uhuu, em valores a partir de R$ 40,00. O comediante Maurício Meirelles é uma das figuras humorísticas mais consolidadas dentro do cenário do entretenimento brasileiro. Publicitário de formação, o artista atuava como redator e roteirista até 2007, quando começou a ganhar destaque com seus textos de humor. Um de seus espetáculos, Levando o Caos, segue disponível no streaming da Netflix.

O artista plástico Julio Ramos Collares apresentará sua nova exposição individual

O Elogio da Sombra

a partir desta quinta-feira na Nieto Atelier e Galeria (av. Cel. Lucas de Oliveira, 432). A mostra, que fica aberta para visitação até o dia 30 de abril, reúne 20 obras inéditas, que vão desde trabalhos de óleo sobre papel, até colagens, realizadas com materiais reciclados. A visitação, sempre gratuita, ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. O Elogio da Sombra recebe esse título em homenagem ao livro homônimo, escrito por Junichiro Tanizaki. A ideia principal é realizar um estudo sobre a estética oriental, que tem como um de seus traços a valorização das sutilezas e da sombra, em oposição à exuberância característica da arte ocidental.