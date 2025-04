Com 47 bancas, Feira do Peixe começa nesta segunda-feira no Largo Glênio Peres

A 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre, no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, começa nesta segunda-feira (14). O tradicional evento que antecede a Páscoa ocorrerá até sexta-feira (18), nos seguintes dias e horários: de segunda a quarta-feira, das 8h às 22h; na quinta, das 8h a meia-noite; e na sexta, das 8h às 13h.

Serão 47 bancas distribuídas entre 100 famílias de pescadores, que vão comercializar peixes frescos, resfriados e congelados, além da oferta de peixes, iscas e bolinhos fritos prontos para o consumo e da tradicional tainha assada na taquara. A montagem da estrutura começou na segunda-feira passada e foi concluída no sábado (12) que vão comercializar peixes frescos, resfriados e congelados, além da oferta de peixes, iscas e bolinhos fritos prontos para o consumo e da tradicional tainha assada na taquara. A. As bancas estão sendo instaladas neste domingo (13).

A Feira da Restinga será instalada na Esplanada, e a Feira do Extremo Sul, na praça Inácio Antônio da Silva, em Belém Novo. Os eventos ocorrem de 16 a 18 de abril, das 8h às 19h. Na sexta-feira, das 8h às 13h. O investimento da prefeitura de Porto Alegre no evento é de R$ 599 mil, sendo R$ 148 mil demandados pelo Orçamento Participativo. O montante se refere à festa de lançamento, a feira do peixe do Largo Glênio Peres e as feiras da Restinga e Extremo Sul. Em 2024, as vendas da feira do Largo Glênio Peres chegaram a 490 toneladas de pescados, e o público que passou pelo evento foi estimado em 500 mil pessoas.

Em razão da Feira, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o estacionamento rotativo Área Azul no Largo Glênio Peres está desativado. O retorno está previsto para a terça-feira (22), após a desmontagem da estrutura da feira. O estacionamento rotativo segue disponível na região da Praça XV, rua Siqueira Campos e travessa Francisco de Leonardo Truda. Além disso, a operação de carga e descarga estará autorizada em todo o entorno do Mercado Público, 24h, até o final da feira.