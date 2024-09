Chamada de SPC Acústico 2 - O Último Encontro, a despedida do cantor

Alexandre Pires do grupo

Só Pra Contrariar

teve de tudo, menos a sensação de que esta seria a última vez que a formação original da banda se encontraria com o público. Com 28 músicos em cima do palco, inúmeros instrumentos, mais de 40 canções e exatas 3 horas de show, podemos chamar o que aconteceu no Auditório Araújo Vianna na sexta-feira de espetáculo completo. Alexandre Pires dominou o palco de um modo que as horas passaram voando, repletas de carisma, interação com os fãs e, claro, muitos sorrisos e samba no pé. Quando as luzes se apagaram, um vídeo de animação preencheu o telão com ilustrações de Mauricio de Souza, acompanhadas da voz de Alexandre apresentando o que estava por vir. Os gritos e sorrisos se ampliaram no momento em que a frase "Bem vindo ao último encontro do Só Pra Contrariar" anunciou a entrada do grupo. Recheado de nostalgia e hits, o setlist iniciou nos anos 1990, com Quando é Amor, Te Amar Sem Medo e O Meu Jeito de Ser. Extasiada, a banda irradiava sorrisos e fazia até coreografias com o vocalista, que, em um terno todo preto, esbanjava elegância em seus sapatos de vinil lustrados e brilhantes. Com músicas da banda (A Barata, Depois do Prazer, Sai da minha Aba, Mineirinho e tantas outras), sucessos do samba dos anos 1990, sertanejos clássicos e até homenagens ao rei do reggae, Bob Marley, e ao ícone da música brasileira Jorge Ben Jor, as cadeiras se tornaram apenas enfeites no Auditório - que, se pudesse, se tornaria uma imensa pista de dança com casais, famílias e amigos em uma eterna roda de samba. As dores nos pés e nas panturrilhas ao final do show provam o quanto Só Pra Contrariar deve ser dançado, vivido e apreciado ao vivo, e reforça ainda mais o quanto a formação original deixará saudades pelos palcos ao redor do País. (Maria Eduarda Zucatti)

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai sediar, nesta terça-feira, a listening party da segunda parte do novo disco da

Fresno,

chamado Eu Nunca Fui Embora. Contando com a presença dos integrantes da banda, a festa reunirá os fãs para ouvir em primeira mão as músicas ainda inéditas do álbum, cuja primeira parte foi revelada para o público em abril. Haverá ainda, na programação do evento de Porto Alegre, um DJ set com hits do emo nacional e internacional. O álbum vai estar disponível nas plataformas digitais, de forma completa, somente no dia 26 de setembro. Os ingressos estão no Sympla e possuem preço único de R$ 30,00 taxas, além da doação de 1kg de alimento não perecível.