receberá, durante o 52º Festival de Cinema de Gramado, o Troféu Cidade de Gramado. O prêmio é dedicado a nomes ligados a Gramado e ao Festival, contribuindo para o crescimento e divulgação da cidade e do evento. O anúncio foi realizado durante um dos eventos do Festival, no hotel Vila Galé, no Rio de Janeiro, em encontro que reuniu a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, o curador Marcos Santuario, realizadores, produtores, atores e jornalistas. Com mais de meio século dedicado à atuação, Vera coleciona papéis e prêmios no cinema, no teatro e, principalmente, na televisão. Vera Fischer se junta a Jorge Furtado, Mariëtte Rissenbeek e Matheus Nachtergaele, que serão homenageados com os troféus Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Oscarito, respectivamente. A homenagem será entregue durante o 52º Festival de Cinema de Gramado, que ocorre entre os dias 9 e 17 de agosto.

- Literatura e Improvisos Transcriados Tudo com Elas realiza a sua terceira edição nesta quarta-feira, às 19h, tendo como convidadas a poeta, compositora e produtora cultural Delma Gonçalves e a atriz, professora e produtora Heloisa Palaoro. O evento ocorre no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). O ingresso é um pacote de absorvente higiênico destinado a meninas e mulheres de baixa renda. A apresentação integra os três saraus homenageando uma escritora e ou poeta (A Letra Delas) e outros três onde a homenageada será uma cantautora (O Som Delas). Ao todo serão convidadas treze artistas da cena musical e literária do Rio Grande do Sul nesta temporada do Sarau.

