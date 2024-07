Tramontina, Zaffari, Carrefour, cheias, lojas fechadas: 10 mais lidas do Minuto Varejo

As 10 notícias mais acessadas pelos leitores da coluna Minuto Varejo em 12 meses - entre 23 de julho de 2023 e 23 de julho de 2024 - mostram a força de marcas tradicionais no Rio Grande do Sul e de temas que estão fortemente no dia a dia dos gaúchos, das mega liquidas às cheias de maio que fecharam o comércio a novos empreendimentos em modelos que ganharam força, como os atacarejos.

O bolso mais um grupo mega conhecido influenciaram certamente a primeira posição conquistada pela Tramontina, segundo dados do Google Analytics.

completa três anos nesta sexta-feira (26). O primeiro torra-torra de estoques da marca de panelas inox e milhares de utilidades domésticas Tramontina em 2024 foi o assunto mais lido no período. A coluna

Mas teve ainda o estrondoso impacto da enchente histórica, que deixou carros novos submersos em Porto Alegre, marcas conhecidas que fecharam no BarraShoppingSul, expansão do Grupo Zaffari e Comercial Zaffari e venda e troca de bandeira do grupo Carrefour.

O Minuto Varejo faz a cobertura de temas ligados a tudo que envolve consumo - de operações (shopping centers, lojas, alimentação), tecnologias, feiras, apostas de varejistas e cobertura internacional, como da NRF Retail's Big Show, em Nova York.

10 notícias mais lidas na coluna Minuto Varejo