Zaffari começa implantação do maior empreendimento no RS: "Início imediato"

O maior empreendimento, em área e em investimentos, do grupo Zaffari, líder no segmento de supermercados no Rio Grande do Sul e com braços de shopping centers e outros ativos, começou a ser executado na Região Metropolitana de Porto Alegre, com influência no Vale do Sinos. O aporte é previsto em R$ 6 bilhões, após concluir o projeto completo. Em nota, o Zaffari fala em "início imediato" das obras.

residenciais, comerciais e serviços, incluindo saúde, educação e inovação (há previsão de parque tecnológico), que será erguido em Novo Hamburgo, às margens de BR-116. A figura do esquilo, mascote do Zaffari, já estava demarcando a área, com posição invejável. É o Boulevard Germânia, um bairro-cidade, porque reúne diversos tipos de operações.

Outras duas estão em execução ou começando em Porto Alegre (avenida Protásio Alves e avenida Wenceslau Escobar, na zona Sul).

A lista se completa com uma unidade prevista para Canoas, ao lado do Bourbon Canoas e também próximo à BR-116, e em São Paulo, onde o grupo tem um shopping, o Pompéia.

Execução do Boulevard Germânia em Novo Hamburgo

Em nota, o Zaffari explica que começou "as atividades de campo para a implantação da Fase 1-A do empreendimento Boulevard Germânia, em Novo Hamburgo". O grupo não chegou a projetar um limite de prazo para concluir todo o conjunto de áreas e equipamentos do bairro-cidade, licenciado em 2021 pela prefeitura.

Na largada, o Zaffari detalha que estão sendo implantados o escritório de obras e as cercas divisórias internas, além de ter início "a preparação da decapagem da área que passará por movimentação de terra". Outra medida é controle ambiental previsto no licenciamento das obras.

"Os procedimentos para a definição e a contratação das empresas executoras das infraestruturas estão sendo concluídos até novembro, para o seu imediato início", diz ainda o grupo, em nota. "Oportunamente, serão informados os cronogramas das primeiras etapas."