Zaffari terá novo empreendimento em mega área em Canoas

A demolição que avança rapidamente às margens da BR-116, em Canoas, chama a atenção até mesmo de quem não é da cidade. Uma pergunta que muitos moradores se faziam sobre o futuro da área onde edificações bem conhecidas agora estão desaparecendo está resolvida. A área de 50 mil metros quadrados, onde já operou a antiga concessionária Sbardecar, em quase 19 mil metros quadrados, oficina de caminhões e as empresas Dipesul, Polisporte e CBS, foi comprada pelo grupo Zaffari para implantar um empreendimento futuro. A coluna pediu mais esclarecimentos ao maior grupo supermercadista gaúcho e dono de shopping centers. A resposta foi curta, mas que projeta novidades. "A área pertence à empresa e no momento está passando por um processo de limpeza. A empresa está estudando projetos para instalação no local, e detalhes serão comunicados assim que possível". Atentos aos movimentos do grupo, donos de áreas vizinhas colocaram imóveis à venda.

O que pode ser erguido ao lado do Bourbon Hipermercado, uma das duas lojas de autosserviço da marca em Canoas? Funcionários do hipermercado especulam desde implantação de shopping, complementando a loja, a um atacarejo, seguindo a trilha da nova bandeira Cestto, lançada em 2022. O Zaffari é o único dos cinco maiores grupos do setor que não entrou no ramo. Em Gravataí, a primeira unidade do Cestto está com obras em ritmo acelerado. A previsão é abrir no primeiro semestre. Questionada se pode ser antes de junho, a rede mantém ainda o prazo já divulgado. A previsão inicial era estrear no fim do ano passado.

Provocado pela coluna, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo, opina que faria sentido montar um atacarejo na área em Canoas, mesmo com Bourbon ao lado. "As lojas podem ser complementares, se souberem trabalhar bem", condiciona Longo. O hipermercado, por sinal, vem perdendo espaço justamente para o formato de super com atacado, focado em volume e preço, e as lojas de bairro.