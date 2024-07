Zaffari prepara estreia de 14º shopping e em área nobre de Porto Alegre

Grupo Zaffari começa a preparar a chegada do 14º empreendimento deste tipo de complexo comercial. O novo shopping vai abrir em uma das regiões mais valorizadas e consideradas emergentes para investimentos de alto padrão em Porto Alegre. Três anos após abrir seu último shopping center , oa chegada do 14º empreendimento deste tipo de complexo comercial. Oem uma das regiões mais valorizadas e consideradas emergentes para investimentos de alto padrão em Porto Alegre.

concluído no primeiro semestre de 2025. O Bourbon Carlos Gomes também segue o conceito de multiuso, que vem sendo marca registrada de projetos mais recentes do grupo, que detém o maior número de shopping centers do Estado e lidera ainda no ramo de supermercados, com as bandeiras da Companhia Zaffari e Cestto, seu atacarejo, que tem duas unidades. A É um novo Bourbon, que começou a ser erguido antes da pandemia, e vai ser. O Bourbon Carlos Gomes também segue o, que vem sendo marca registrada de projetos mais recentes do grupo, que detém o maior número de shopping centers do Estado e lidera ainda no ramo de supermercados, com as, seu atacarejo, que tem duas unidades. A segunda foi aberta na Zona Sul da Capital

O Zaffari fez o lançamento do Bourbon Carlos Gomes em um dos principais eventos do setor no Brasil, na Exposhopping, no fim de junho em São Paulo. O novo complexo terá supermercado e torres comerciais - a Z Tower e Uma Corporate, da Uma Incorporadora, parceira no empreendimento.

O grupo informou aporte de R$ 356 milhões. A cifra faz parte ainda do pacote de investimentos de R$ 1,5 bilhão a serem acelerados, dentro de impulso que o grupo pretende dar em meio à retomada após enchente no Estado.

O novo Bourbon tem área bruta locável (ABL) de 12 mil metros quadrados. A previsão é 70 lojas e duas âncoras, entre elas o supermercado Zaffari. O estacionamento tem mais de mil vagas cobertas.

O Carlos Gomes traz "inovações arquitetônicas e de serviços", diz o Zaffari, em nota. A arquitetura de interiores é assinada por Arthur Casas, que já atuou em projetos em cidades como Tóquio, Paris, Lisboa e Nova York e São Paulo.

Gastronomia, lojas e supermercado estão no mix do novo Bourbon

A gastronomia será um dos focos do empreendimento, com previsão de seis operações que terão acesso a terraços externos. Já a praça de alimentação terá 10 pontos e mais de 360 lugares.



A área de gastronomia já tem confirmada a primeira operação brasileira do restaurante Narbona, que tem unidades em Punta del Este e Carmelo, no Uruguai, e Miami, nos Estados Unidos. A operação terá 600 metros quadrados, com acesso aos jardins externos.



O empreendimento terá unidade do Cinépolis VIP, primeira unidade do gênero na Região Sul. Serão quatro salas com 61 lugares cada, "equipadas com poltronas mais largas e confortáveis do que os padrões, além de tecnologia de ponta nos projetores e sistema de som", diz o grupo. No serviço, terá diferenciais:

"As salas terão serviço de restaurante, atendimento personalizado realizado por garçons, e um variado cardápio de finger foods assinado pelo chef Edu Guedes, além de vinhos e espumantes".

A Z Tower Corporate, do Zaffari, tem mais de 5 mil m² de salas comerciais privativas em sete pavimentos. O prédio segue "critérios de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, com certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)". A Uma Corporate tem 12 andares.

A lista dos 13 shopping centers do Grupo Zaffari