Zaffari abre primeiro atacarejo em Porto Alegre com novidades

O vídeo do Minuto Varejo mostra como é o novo atacarejo do Grupo Zaffari aberto na Zona Sul de Porto Alegre. O Cestto, na avenida Wenceslau Escobar, tem disposição de áreas e seções que o primeiro atacarejo do gripo, aberto em Gravataí, não tem. Veja no vídeo e confira mais detalhes de projetos e novas lojas do Zaffari.