Três marcas famosas fecham lojas no BarraShoppingSul em Porto Alegre

Três marcas de lojas bem conhecidas deixaram de fazer parte do mix de um dos maiores shopping centers de Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que a Nespresso, da gigante suíça Nestlé, havia se retirado do BarraShoppingSul, na Zona Sul da Capital.

A loja das cápsulas de café não foi a única a fazer este movimento recentemente. A Nespresso, aberta em 2019, fechou em 26 de fevereiro, alegando "planejamento estratégico", mas garantiu, em nota enviada à coluna, que vê "grande potencial de crescimento no Rio Grande do Sul". A marca tem 33 lojas no Brasil. A única do Estado agora fica no Iguatemi Porto Alegre.

A gaúcha Colombo e a varejista de moda Amaro, marca que começou no digital e depois foi para o físico, também não estão mais no empreendimento. As desativações ocorreram bem na virada de fevereiro para março.

Colombo fecha última loja em shopping de Porto Alegre

A maior rede de eletrodomésticos do Sul do Brasil fechou a única filial que ainda mantinha em shopping na Capital no começo de março. A rede já havia feito isso em anos passados, encerrando megastores em complexos como o Praia de Belas e Iguatemi.

O alto custo do aluguel e outros itens para se manter neste tipo de empreendimento teriam levado a varejista, com sede em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a entregar o ponto ao Barra. A coluna solicitou posição sobre a decisão, mas a rede não comentou até agora sobre a medida.

No shopping da Zona Sul, restam Magazine Luiza (concorrente direta da Colombo) e Fast Shop em segmentos de eletro. Em outros complexos comerciais da Capital, redes como Ponto (grupo Via) também se retiraram.

Amaro, que ficava no Nível Jockey do Barra, onde abriu em 2021 e operava em frente à loja da Nike, não tem mais unidades no Estado. A Já a, que ficava no Nível Jockey do Barra, onde abriu em 2021 e operava em frente à loja da Nike, não tem mais unidades no Estado. A operação seguia conceito de guide shop , apoiando a retirada de compras dos canais digitais, e era uma das apostas para ganhar mercado no Sul.

A loja tinha um bom tamanho, com diversas seções de produtos, de moda feminina, masculina e para crianças, a cosméticos e maquiagens e decoração.

A coluna buscou a Amaro para saber o que motivou o fechamento e aguarda retorno. A rede enfrenta dificuldades, e, em 2023, chegou a abrir processo de recuperação extrajudicial.