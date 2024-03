Nespresso fecha loja em shopping da Zona Sul de Porto Alegre

Fãs da marca Nespresso em Porto Alegre estão tristes. Agora só tem uma opção para comprar as cápsulas e outros itens da marca ligada à gigante suíça Nestlé. A loja que tinha no BarraShoppingSul fechou. A coluna Minuto Varejo confirmou com o empreendimento.

Agora a Nespresso só tem ponto físico no Iguatemi Porto Alegre. A coluna busca mas informações sobre os motivos que fizeram a marca se retirar do BarraShoppingSul. A informação do fechamento chegou à coluna por um leitor mega atento e que resumiu o impacto:

"Fiquei tão chocado que passei duas vezes em frente para conferir se tinha fechado mesmo. Tá com tapume. Eu era cliente".