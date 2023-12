Carrefour volta atrás e muda ex-BIG para Atacadão em cidade gaúcha

transformar o hipermercado BIG, em cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), na bandeira Carrefour, com mesmo conceito de loja, a maior varejista brasileira voltou atrás e vai adotar a bandeira do formato de supermercado que mais cresce no Rio Grande do Sul . Menos de seis meses após, em cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), nacom mesmo conceito de loja, a maior varejista brasileira voltou atrás e vai adotar a bandeira do

LEIA MAIS: RS é o terceiro em número de lojas do Atacadão no Brasil

O ex-BIG e em breve ex-Carrefour de Cachoeirinha vai ser transformado no atacarejo Atacadão. A filial fecha no dia 29 para obras da mudança, segundo faixa estampada em frente à operação na cidade. Serão três meses para aprontar a conversão. O aviso indica opções de hipermercados para compras em Gravataí e Porto Alegre.

Em nota, o grupo francês Carrefour confirma a opção e explica que a alteração busca dar conta da demanda de moradores da região. A adaptação é grande, pois o atacarejo usa as colunas com paletes de produtos, corredores mais largos e não tem balcões de atendimento de padaria e açougue.

"O Grupo Carrefour Brasil confirma que a unidade do hipermercado Carrefour Cachoeirinha será adaptada e convertida para o formato de atacarejo, com a bandeira Atacadão", diz a nota da varejista.

"Após analisarmos a localidade e o perfil dos consumidores, concluímos que uma unidade do Atacadão seria a melhor oferta para atender as necessidades dos clientes", admite o grupo.

A vizinhança da região ganhou mais concorrentes e justamente do modelo que mais cresce de supermercado no Rio Grande do Sul.

O grupo Zaffari, maior supermercadista gaúcha, implantou a primeira unidade do Cestto, bandeira de atacarejo, em abril em Gravataí, mas com influência e atração de clientes que chegam a Cachoeirinha. Também tem Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo e terceiro maior grupo do setor no Estado, em Canoas e Alvorada (aberto em novembro), e Fort Atacadista, do catarinense Pereira, em Canoas.

Nacional e Maxxi Atacado, atacarejo que foi convertido em Atacadão em diversas cidades. Lojas BIG passaram a ser do grupo francês em 2021, após a compra do grupo BIG . Também foram arrematadas no negócio as unidades das marcas, atacarejo que foi convertido em Atacadão em diversas cidades.

Carrefour teve também de vender pontos, devido à Maxxi em Viamão, que reabriu como Fort . O ponto desse Maxxi chegou a ser negociado com o Asun, que teve de desfazer a compra porque o dono do imóvel não liberou o prédio. , devido à concentração de mercado . O gaúcho Asun ficou com três (dois Maxxi - Gravataí e Santa Maria -, e um Nacional, em Gravataí) e o Pereira com o. O ponto desse Maxxi chegou a ser negociado com o Asun, que teve de desfazer a compra porque o dono do imóvel não liberou o prédio.

Colaborou com a coluna o repórter Eduardo Torres