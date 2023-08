RS é o terceiro em número de lojas do Atacadão no Brasil

O Rio Grande do Sul é o terceiro estado do país com maior número de lojas da bandeira Atacadão, com 28 unidades do atacarejo do Grupo Carrefour Brasil, maior varejista brasileiro. Com o fim da integração com o Grupo BIG em junho deste ano, a rede passou a contar com mais de 350 lojas.

reabertura de três pontos bandeira contratou 3.660 profissionais em 12 cidades — Alvorada, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Sapiranga, Sant'Ana do Livramento, Pelotas, Porto Alegre e Uruguaiana. O RS está atrás apenas de São Paulo (102) e Bahia (31) em número de lojas. A coluna já havia noticiado, em abril deste ano, aque combinam volume de atacado e autosserviço de supermercado. Com a expansão no Estado, a

"Estamos presentes no Rio Grande do Sul desde 2008, contribuindo com os negócios dos pequenos e micros empreendedores, oferecendo alimentação básica a preços justos. Somente no estado, empregamos quase 4.430 mil pessoas de forma direta e continuamos contribuindo com novas oportunidades para a sociedade, expandindo cada vez mais nossa atuação em regiões estratégicas", comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão, em nota à coluna Minuto Varejo.

Os outros estados do Sul também entram no pacote de expansão do Atacadão, com 25 novas unidades no Paraná e 11 em Santa Catarina. Assim, a região passa a contar com 64 lojas inauguradas recentemente e gera mais de 6 mil empregos com oferta de cargos em diversas áreas, desde operacional até liderança no primeiro semestre de 2023.

"Estamos diante de uma enorme responsabilidade, que envolve não só os trabalhadores diretos, mas as famílias que estão relacionadas a cada um deles e que também estão vinculadas aos benefícios gerados pela companhia. Precisamos honrar o privilégio de poder contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuamos", explica Oliveira.

Carrefour Brasil assumiu o Grupo BIG R$ 7,5 bilhões em 2021. Na época, o grupo francês planeja ingressar em mercados nos quais não tinha presença forte, como nas regiões Sul e Nordeste. (ex-Walmart Brasil) por.