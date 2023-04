Asun teve de desistir do Maxxi Atacado de Viamão comprado do Carrefour

“Não vai vir mais para nós”, resumiu o diretor financeiro do Asun, Valdecir Pressi, sobre uma das lojas da compra acertada com o Carrefour em 2022 e que envolvia quatro unidades do ex-BIG que o grupo francês teve de se desfazer por ordem do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade). A razão: concentração de mercado. Foram três atacarejos do Maxxi Atacado e um Nacional, com valores que não foram revelados, mas com impacto na receita da bandeira gaúcha, estimado em R$ 250 milhões por ano. Dois Maxxi reabriram como Leve Mais, novo atacarejo da rede, em Gravataí e Santa Maria, e o Nacional como Asun, em Gravataí, todos em dezembro. A operação que não saiu do papel foi a do atacado de Viamão, às margens da RS-040.

A dono do ativo, a Allem Participações, que detém a área onde estão ainda a Havan e Cassol Centerlar, não liberou o imóvel. A negociação entre as varejistas envolveu apenas o ponto comercial. “Apostamos quatro fichas e a número 1 não conseguimos”, lamenta Pressi. A loja de Viamão responderia por até 45% do faturamneto esperado com a compra. A rede desistiu do Maxxi em fevereiro, no prazo do contrato. “Dependia do Carrefour entregar resolvido”, alega o diretor. O Asun poderia ter mantido a compra, mas assumiria o risco do acerto com a Allem. Em nota, o grupo francês informou que negociou a loja com outro comprador e aguarda aprovação do Cade. “O contrato de aluguel é transferido juntamente com a entrega da loja ao comprador”, disse o grupo.

2022

Asun compra de 3 lojas Maxxi Atacado e um Nacional do Carrefour, com aval do Cade. Dezembro: três lojas são abertas - Leve Mais e Asun, em Gravataí -, e Leve Mais, em Santa Maria.

