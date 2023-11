Stok Center abre duas novas lojas no Rio Grande do Sul

Terceira maior rede do Rio Grande do Sul no Ranking Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a Comercial Zaffari inaugurou nesta segunda-feira (27) duas novas lojas da bandeira Stok Center no Estado: em Porto Alegre e em Alvorada. Somente o projeto da Capital despendeu um investimento de R$ 50 milhões, garantindo 200 empregos diretos. A abertura ao público ocorre na terça-feira (28), a partir das 7h.

Segundo o diretor-presidente do Stok Center, Sérgio Zaffari, "o objetivo é aumentar a autoestima das regiões em que nos instalamos, gerando desenvolvimento e oportunidades de trabalho, além de garantir uma redução no custo de vida da população". Por enquanto, não há previsão de expansão para Santa Catarina, que, na avaliação do gestor, "está saturada de atacarejos".

Quanto ao aumento da concorrência na capital gaúcha, que conta com 11 lojas do formato abertas neste final de ano, o dirigente aposta os diferenciais da rede: "Temos um calor humano que as outras não têm. Apostamos em treinamentos e na valorização dos nossos funcionários para que o cliente seja sempre bem atendido".

Até o final deste ano, o total de filiais (incluindo supermercados de vizinhança) chegará a 40, somando-se a unidade de Esteio que deve abrir até o final do ano. Para 2024, estão nos planos mais seis: em Torres, São Borja, Venâncio Aires, Caxias do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

A filial porto-alegrense, na avenida Manoel Elias, tem 17,3 mil metros quadrados, 401 vagas de estacionamento e conta com 38 caixas de atendimentos. Com área total de 10,7 mil metros quadrados, a loja localizada na avenida Presidente Getúlio Vargas, em Esteio, comporta 364 carros.

Outra preocupação da rede é com a sustentabilidade. As lojas seguem um padrão que prioriza recursos ecologicamente corretos em suas obras. Entre as iniciativas que visam minimizar os impactos ambientais, está um sistema de captação da água da chuva que é reaproveitada para banheiros, limpeza, manutenção de jardim e reserva de incêndio. Além disso, a eficiência energética também é proporcionada pelas lâmpadas de led que promovem uma economia de até 75% de energia.

Nesse sentido, o Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, diz que "a gente vê a preocupação e o cuidado com que esse empreendimento foi erguido, por isso só podemos agradecer pela confiança que a Comercial Zaffari tem em relação à nossa cidade".