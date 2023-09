Fort Atacadista abre em Viamão onde foi Maxxi Atacado

Bandeiras catarinenses mantêm o ritmo de avanço no mercado supermercadista gaúcho. O grupo Pereira, sétimo maior do País pelo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), abre nesta quarta-feira (27) a segunda unidade da bandeira de atacarejo Fort Atacadista no Rio Grande do Sul. A largada da operação está marcada para as 9h.

Desta vez, o Fort, que estreou em maio no Estado, com loja em Canoas, chega a mais um município da Região Metropolitana de Proto Alegre (RMPA) e na borda da Capital, com foco também em captar consumidores da zona Leste, disse o diretor comercial do grupo, Lucas Pereira, à coluna Minuto Varejo.

loja ocupa imóvel que foi da bandeira Maxxi Atacado, hoje do grupo Carrefour. O Maxxi foi fechado em 2022, na esteira da compra do grupo BIG pelo Carrefour e após ter sido negociado com o gaúcho Asun. O , hoje do grupo Carrefour. O Maxxi foi fechado em 2022, nae após ter sido negociado com o gaúcho Asun. O negócio acabou sendo desfeito devido a dificuldades do Asun em acessar o ponto, que pertence a um proprietário local. O Pereira acabou comprando a localização comercial e conseguiu montar a loja

A filial de Viamão tem 3,3 mil metros quadrados de área de venda, um pouco menor que a de Canoas, que fica na vizinhança do ParkShopping. A unidade fica em um tamanho intermediário, pois há pontos de 1,5 mil metros quadrados a 7,2 mil metros quadrados, comentou Pereira. O grupo informa que investiu R$ 50 milhões, abrindo ainda 185 empregos diretos. Houve adaptação do prédio ao modelo da bandeira, com as cores amarela e vermelha.

Depois de Viamão, o grupo abrirá a terceira unidade gaúcha, desta vez em Caxias do Sul, que está com obras aceleradas e vai estrear até dezembro, confirmou o diretor. "Temos grande expectativa devido ao porte da cidade", dimensionou o executivo.

Em Caxias do Sul, a bandeira vai encarar o grupo Andreazza, quinto maior do Estado e dono do atacarejo Vantajão. Também tem Via Atacadista e Atacadão na cidade da Serra. "Respeitamos os concorrentes, mas a proposta do Fort é diferente", avisou Pereira. Para 2024, estão confirmadas mais três lojas do Fort, mas número deve ser maior projeta o diretor.

RS dos atacarejos: outras bandeiras erguem lojas

Zaffari prevê cinco lojas da sua marca Cestto. Uma delas será no megaempreendimento em Novo Hamburgo, O ritmo de implantação de atacarejos é frenético no Rio Grande do Sul. O. Uma delas será no megaempreendimento em Novo Hamburgo, chamado de Boulevard Germânia, que começa a ser executado . Outras quatro estão distribuídas entre Porto Alegre (duas, uma já em construção), Canoas e São Paulo.

A Comercial Zaffari, terceira do ranking da Agas, tem diversas unidades em construção ou previstas do seu Stok Center para a Fronteira, o Vale do Taquari e a Região Metropolitana, incluindo uma quase pronta na Capital, que será a segunda. Este ano o grupo de Passo Fundo já abriu duas filiais da bandeira.

Outros dois gaúchos, o Unidasul, bandeira Macromix, e o Imec, do Desco, estão com mais lojas sendo abertas na Região Metropolitana (Vale do Sinos) e Litoral Norte. O caxiense Andreazza está com obra acelerada de seu primeiro Vantajão, que será na zona Norte de Porto Alegre.

O catarinense Passarela, da Via Atacadista, também está com expansão definida na Capital e no Vale do Taquari.