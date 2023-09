Fort quer "povoar o Rio Grande do Sul", diz diretor do grupo de SC

"Passamos no primeiro teste", diz Lucas Pereira, diretor comercial do grupo Pareira, dono da bandeira Fort Atacadista e sexta maior rede de supermercados do Brasil. O "teste" foi a estreia da marca de atacarejo no Rio Grande do Sul, com loja em Canoas. Mais duas estão a caminho. Viamão abre no dia 27, onde foi Maxxi Atacado, e até dezembro, em Caxias do Sul. Em 2024, estão confirmadas mais três, incluindo uma em Porto Alegre.

Mas o diretor avida que pode ser mais unidades: "Estamos olhando áreas em todo o território gaúcho", avisa Pereira. Onde a marca poderá entrar, vai depender dos primeiros acertos. "A ideia é povoar o Rio Grande do Sul."

Sobre Canoas, Pereira diz que a performance está "super positiva" e reforça a intenção de investimentos no Rio Grande do Sul nos próximos anos. A loja, situada no entrono do ParkShopping Canoas, capta público da cidade e entorno. Segundo Pereira, 80% são consumdiores finais. "Temos o Dia F, aos sábados, que atrai muitos consumidores que vão em fim de semana". A performance da filial, aberta em maio, está acima do esperado, segundo o diretor, que não abre números. "Cresce mês após mês", garante ele, que epsera maior crescimento no último trimestre do ano.

A conjuntura econômica deve favorecer a operação. Um custo que vinha pesando para os atacarejos, devido ao impacto de custos - juros e inflação - em grandes volumes e estoques, não chega a afetar a bandeira do grupo catarinense. "Trabalhamos menos com commodities, diferentemenhte de outros gruos", explica o diretor. "A deflação é desafio para o setor. Como nossa cesta é variada, não sofremos tanto e mantém desempenho. O corte juros favorece os novos empreendiemntos e eleva disponibilidade de capital".

Viamão tem 3,3 mil metros quadrados de área de venda, um pouco menor que a de Canoas. A expectativa é que a loja atraia também clientes da Capital. Segundo o executivo, da família proprietária, a unidade fica em um tamanho intermediário, pois há pontos de 1,5 mil metros quadrados a 7,2 mil metros quadrados. O ponto do ex-Maxxi Atacado chegou a ser vendido ao grupo Asun, do Estado, mas depois o negócio foi desfeito devido a dificuldades de acessar o ativo, que é deoutro proprietário.

A unidade em Caxias do Sul esta com obras aceleradas, diz Pereira. "Vamos abrir até o fim do ano. A data não está cravada. Temos grande expectativa devido ao porte da cidade", dimensiona. A segunda maior economia gaúcha, também registra mais players, como os locais - Andreazza, com a bandeira Vantajão, e a Via Atacadista. Após comprar o grupo BIG, o carrefour acabou decidindo fechar uma filial do Maxxi Atacado na cidade. "Respeitamos os concorrentes, mas a proposta do Fort é diferente".

Para 2024, o Pereira confirma mais três lojas do Fort previstas para Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gravataí. Nenhuma das obras teve início. Também vai abrir o centro de distribuição e Bate Forte (atacado para venda a empresas) na antiga fábrica de elevadores da Hyundai. A previsão era que o CD ficasse pronto este ano, mas houve atraso devido a adaptações da operação anterior ao complexo para abastecer supermercados. As seis lojas e CD somam aporte de R$ 300 milhões.

"A ideia é ter 10 lojas no curto prazo. Temos dezenas de terrenos em prospecção para fechar nos próximos meses. Se fecharmos negociações até março, vai ter espaço para mais loja em 2024 (além das três)", admite o diretor. São Leopoldo pode ter também atacarejo, além do CD e atacaddo. "Está caminhando bem. faz parte da lista. Abrir em 2024 depende de quando assinar o contrato."

A obra em Porto Alegre ainda não tem prazo para começar, pois o grupo está estudando projeto e vendo custos. Na vizinhança do futuro Fort na avenida Manoel Elias deve abrir até dezembro o Stok Center, da Comercial Zaffari. O grupo gaúcho, com sede em Passo Fundo, vem também em franca expansão, com unidades sendo erguidas em diversas cidades entre a Região Metropolitana e Fronteira Oeste.

"Já sabíamos da loja antes mesmo dos consumidores e da imprensa, mas isso não muda a estratégia. Acreditamos que temos modelo diferente e que cabe ali". As unidades no Rio Grande do Sul devem concentrar o maior investimento em 2024. Este ano são seis novas, sendo três no Estado. Crescer no mercado gaúcho está ao lado do avanço em São Paulo. A meta é dobrar de tamnaho até 2027.