Grupo Pereira pretende abrir 15 a 20 atacarejos no RS em pouco tempo

Os planos do grupo Pereira, sétima maior rede de supermercados do Brasil, não são tímidos para o Rio Grande do Sul. É o que deixou claro o vice-presidente comercial e de marketing do grupo, João Pereira, após desembarcar na manhã chuvosa desta terça-feira (2) em Canoas, na Região Metroolitana de Porto Alegre (RMPA), onde a rede abre seu primeiro atacarejo Fort Atacadista nesta quarta-feira (3).

"Geralmente, no estado onde a gente se coloca, a nossa intenção é de 15 a 20 lojas", diz Pereira. Em quanto tempo vai ser a expansão?

"É rápido, rápido", garante o filho mais novo dos fundadores da rede, Ignácio e Hiltrude Periera.

"Vamos ao mercado fazer avaliações. Cada loja, em média, tem investimento de R$ 70 milhões, como esta de Canoas", detalha o vice-presidente, reforçando que a meta é ter unidades com mesmo porte em outras cidades.

O aporte total, considerando a média de valor, pode ficar entre R$ 1,05 bilhão e R$ 1,4 bilhão.

diretor comercial, Lucas Pereira, já tinha revelado à coluna Minuto Varejo, que o plano eram 10 unidades até 2027, mas a marca deve mesmo ir além em menos tempo. que o plano eram 10 unidades até 2027, mas a marca deve mesmo ir além em menos tempo.

Pereira adiantou ainda que o grupo vai tentar abrir até o fim do ano a priemira filial em Porto Alegre, na avenida Manoel Elias, Zona Norte. "Talvez, demos conta de abrir Porto Alegre este ano ou até janeiro de 2024", traçou o empresário.

Uma das novidades na entrada da rede no Rio Grande do Sul é a gauchização da logomarca, que ganhou uma cuia de chimarrão com bomba. É a primeira vez que isso ocorre, diz o gerente de marketing nacional de marketing do Fort, o gaúcho Gustavo Petry Custódio, com passagem pelo Imec, dono da bandeira Desco, de Lajeado.

O vice-presidente reforçou o hábito. "Tomo chimarrão desde os 15 anos. Tenho sempre uma cuia pronta para tomar no meu carro", contou à coluna.